Beyaz Saray: Trump hayal kırıklığı yaşıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 'Türkiye ile ilgili yeni bir politika kararı açıklamamız yok. Başkan Trump, Brunson serbest bırakılmaması konusunda büyük bir hayal kırıklığına uğramış durumda' dedi.14 Ağustos 2018 Salı 22:34
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin FETÖ terör örgütüne üye olmakla suçladığı rahip Brunson’un serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığı açıklandı.
Sözcü Sarah Sanders’ın Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Başkan, rahip Brunson, elçilik çalışanları ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı” denildi.
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