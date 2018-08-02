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"Beyaz Saray" tercümesi "Beyaz Ev" olarak düzeltiliyor

Yıllardır medyada yanlış tercüme edilen “White House= Beyaz Saray” ifadesi, çağrılar üzerine doğru tercümesiyle değiştirilmeye başlandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 21:53
"Beyaz Saray" tercümesi "Beyaz Ev" olarak düzeltiliyor

Türk medyasında yanlış tercüme edilen "White House= Beyaz Saray" ifadesi, sosyal medya kullanıcılarının çağrıları üzerine doğru tercümesi olan "Beyaz Ev" olarak kullanılmaya başlandı.

BEYAZ EV NEDİR?

Tüm dünyaca "The White House" ismi ile bilinen Beyaz Ev, Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanlarının resmi olarak ikamet ettikleri, Washington'da yer alan resmi bir binadır. Beyaz Ev, Amerika Birleşik Devletleri'ne federal anlamda başkentlik eden, Washington'da yer alan pek çok sayıdaki resmi binanın en önemli olanıdır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı olan George Washington, başkent için yer tespiti yapıp, çeşitli tasarım ve planlar çizdirmiştir. Fakat Washington, yeni kurulan bu başkentte hiç oturamamış ve 1799 yılında hayata veda etmiştir. Washingtonun ölümünün ardından tam bir sene sonra, başkanlık binasının açılışı yapılmıştır. Bu binanın her yeri, baştan sona beyaz renge boyanmıştır. Beyaz Ev John Adams'tan bu yana, tüm Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına ev sahipliği yapmıştır. Başkanlık evinin geniş bir parkı ve bu park alanı içinde de yaklaşık olarak altı hektar büyüklüğünde bir arazisi bulunmaktadır. Evin yüksekliği 52,5 metre uzunluğunda ve eni de 25,5 metre genişliğindedir. Bina, 2,5 katlı bir yapıdır. Binanın merkez kısmında ve orijinal bölümlerinde, Virjinya kum taşı kullanılmıştır. Beyaz Ev'e ilk banyo, 1877 yılında eklenmiştir.

1814 yılına gelindiğinde, Washington'da bulunan tüm kamu ve amme hizmeti veren binaların İngiliz kuvvetlerince yakılıp yıkılmıştı.Yakılan binaların arasında, Beyaz Ev'de bulunmaktaydı. Ancak Beyaz Ev, James Hoban'ın nezaretinde tekrar yapılmaya başlandı. Bütün yenilemeler ve çalışmalar sonucu, bu bina 1817 yılında kullanılmaya hazır hale getirildi. İç tasarımı ve mobilya döşemeleri, dönemin başkanı James Monroe tarafından, Fransa'dan getirtilen eşyalar ile birlikte, imparatorluk stiline benzetilerek yeniden döşendi. Beyaz Ev'in yanmış ve siyah renge gelmiş olan dış cephe duvarları, tekrar beyaz renge boyandı. Tarihsel gelişimi incelendiğinde, binanın yeniden yapılanma ve boyama sonrasında "Beyaz Ev" olarak nitelendirildiği söylense de, evin ilk tasarımı ve yapım aşamasının da beyaz renk ağırlıklı olduğu düşünüldüğünde, bu savın doğru olmadığı anlaşılmaktadır.

1949 yılında Harry Truman başkanlığı döneminde, başkanlık ekipleri adına pek emniyetli bulunmayan bina, tekrar inşa edilmek üzere yeniden planlanmıştır. Sadece dış duvarların sabit kalarak, tüm iç duvarların yıkılıp yeniden yapılması ve çelik ile beton bir çerçeve üzerinde binanın tekrar inşa edilmesi, Beyaz Ev'in son tadilatıdır. Bu yenileme sırasında, orijinal ahşap, mermer ve alçı işleri ve kullanılan orijinal malzemeler özellikle korunmuştur. Modern tesisat ve diğer yenilemeler yapılırken, Beyaz Ev'in orijinal kat planları da muhafaza edilmiştir.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 21:53
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Beyaz Saray

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