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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders: İran dinamik ve gizli bir nükleer silah programı sürdürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, İran'ın sürdürdüğü dinamik ve gizli nükleer silah programını dünyadan ve kendi halkından saklamaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.

01 Mayıs 2018 Salı 08:36
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders: İran dinamik ve gizli bir nükleer silah programı sürdürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İran'ın nükleer programıyla ilgili sürecin farkında olduklarını, İsrail'in ortaya koyduğu bilgi ve belgeler ışığında konuyu yakinen takip ettiklerini aktaran Sanders, "Bu durum, ABD'nin uzun zamandır bildiği bir gerçeği ortaya koyuyor: İran dinamik ve gizli bir nükleer silah programı sürdürüyor. Bunu dünyadan ve kendi halkından saklamaya çalıştı ancak başaramadı." ifadelerini kullandı.

Sanders, "İran rejimi kendi komşularına ve diğer ülkelere karşı yıkıcı silahları kullanacağını göstermiştir. Bu yüzden İran nükleer silahlara hiçbir zaman sahip olmamalı." yorumunu yaptı.

Netanyahu'nun İran'la ilgili açıklamalarını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yazılı açıklamasında, "Belgeler İran'ın nükleer silah programını yıllardır devam ettirdiğini gösteriyor. İran, nükleer silah ve füze sistemlerini geliştirmeye devam etti. İran çok büyük atomsal arşivi dünyadan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından bugüne kadar gizledi." ifadelerine yer vermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, nükleer programa dair İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmadan çekilmek istediğini defalarca dile getirmiş ve bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Buna karşılık, anlaşmaya imza atan ülkelerden biri olan Fransa ise İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini savunuyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:36
  1. Avrupa
  2. Saray
  3. İran
  4. Fransa
  5. Avrupa Birliği
  6. İsrail
  7. Netanyahu
  8. Beyaz Saray

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