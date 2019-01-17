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Münbiç'teki patlama Trump'ın kararını etkilemedi! Geri adım atmayacak

Beyaz Saray'dan bazı üst düzey yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararında herhangi bir değişiklik olmadığını belirttiği bildirildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 08:47
Münbiç'teki patlama Trump'ın kararını etkilemedi! Geri adım atmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin  Suriye'den çekilmeye başlaması kararına ilişkin herhangi bir geri adım olmadığı  belirtildi.

Amerikan CNN kanalında yer alan ve isimleri açıklanmayan bazı üst  düzey Beyaz Sarayyetkililerine dayandırılan haberde, Trump'ın Suriye kararına  ilişkin güncel durum değerlendirmesi yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Münbiç ilçesinde dün yaşanan  bombalı saldırının ardından Trump yönetiminin tavrının ne olacağı konuşulurken,  bazı üst düzey yetkililer CNN'in Beyaz Saray muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Geri adım yok

Trump'ın, askerlerin Suriye'den çekilmeye başlaması kararında şu ana  kadar herhangi bir geri adımın olmadığını aktaran yetkililer, sürecin yakından  takip edildiğini bildirdi.

Öte yandan, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Senatör Lindsey  Graham, Senatodaki bir oturumda konuya ilişkin açıklamasında Trump'a yüklendi.

Münbiç'teki saldırıyı üstlendiği belirtilen terör örgütü DEAŞ'ın  "Trump'ın Suriye kararından cesaret aldığını" savunan Graham, patlamanın  yaşandığı restoranda geçen yemek yediğini ifade etti.

"Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi"

YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, dün ABD askerleri devriye yaptığı  sırada patlama meydana gelmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münbiç'teki  olayın ardından yaptığı ilk açıklamada saldırıya temas etmeden, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise "Münbiç'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı." ifadesine yer verilmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 08:47
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