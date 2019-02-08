0553 313 94 23

Beyaz Saray'ın 'Kaşıkçı' cinayetini protesto ettiler

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin cezalandırılmasını isteyen bir grup aktivist ABD'de Beyaz Saray önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

08 Şubat 2019 Cuma 10:53
Beyaz Saray'ın 'Kaşıkçı' cinayetini protesto ettiler

Gazetecileri Koruma Komitesi üyeleri ve diğer insan hakları derneklerinden aktivistler Beyaz Saray önünde Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı.

Cemal Kaşıkçı için Adalet Derneği Başkanı Ahmed Bedier,  Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik hiçbir şeyin yapılmamış olmasının adalet arayan birçok kişide büyük hayal kırıklığına sebep olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Trump yönetiminin Suudi Arabistan tarafından işlenen cinayete sessiz kalmasını eleştiren Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Direktörü Courtney Radsch ise "Buraya Başkan Trump'a ve yönetimine ABD ve dünyadaki birçok insanın basın özgürlüğüne önem verdiğini göstermek için geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, basın açıklamasında, Trump yönetimine, ABD Kongresinin isteğine uyarak, cinayete ilişkin sorumluların bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Cinayette Suudi Arabistan izleri

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin dün yazılı açıklama yapmıştı.

Callamard, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:53
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Beyaz Saray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor dünyasındaki sıra dışı ölümler
    1. Spor dünyasındaki sıra dışı ölümler
    2. Terörist kıyafeti ve silahla poz veren..
    3. Faizsiz sigorta hayatın her alanında var
    4. Müzeyyen Senar kimdir? Müzeyyen Senar..
    5. TÜİK Dış ticaret endekslerini açıkladı
    6. FETÖ'cüler Türk yöneticiyi bıçakladı!
    7. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    8. Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş..
    9. MB rezervleri arttı
    10. THY’ye uçak finansmanında çifte ödül
    11. CHP Selçuk ilçe yönetimi istifa etti
    12. Chelsea'den rekor! 42 futbolcuyu...
    13. Avrupa borsaları güne nasıl başladı?
    14. “Elektrikli traktör martta denenecek”
    15. Vodafone ev interneti için..
    16. FETÖ'nün yüksek yargıçları, örgütün..
    17. İzmir'de CHP'de depremi! Selçuk ilçe..
    18. "Market zincirleri tarladan mal..
    19. Trabzonspor, İstanbul'da galibiyet..
    20. Rezidansın balkonunda mahsur kalan 3..
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!
    "İngiltere Venezuela gibi Türkiye'nin de altınlarına el koyabilir mi?" sorusuna Albayrak'tan bomba cevap!