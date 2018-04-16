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Beyaz Saray Macron'u yalanladı! Suriye açıklaması...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "ABD'yi Suriye'de kalmaya ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray, "Suriye'den çekilmekte kararlıyız" açıklaması yaptı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:17
Beyaz Saray Macron'u yalanladı! Suriye açıklaması...

Beyaz Saray, Fransa'da özel bir programa kaltılarak Suriye saldırısı ve müttefiki ABDhakkında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yalanladı. Beyaz Saray, Suriye'den çekileceklerini yineledi.

"ABD ÇEKİLMEKTE KARARLI"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ABD Başkanı Donald Trump'ı, Suriye'de kalması gerektiği konusunda ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Trump'ın, Suriye'deki Amerikan askerlerini evlerine döndürme kararlılığında olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilen en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda çok açık konuştu" dedi.

"MÜTTEFİKLERİMİZ DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALILAR"

Sanders, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı Fransız televizyon kanallar ve radyolarında yayınlanan söylemlerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de bulunmamızın nedeni DEAŞ ile mücadeledir. DEAŞ'ı tamamen ezmek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları yaratmakta kararlıyız. Ayrıca, bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bölgeyi güvence altına almak için hem askeri hem de finansal olarak daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:17
  1. fransa
  2. abd
  3. suriye
  4. trump

YORUM YAZ

  • kerimkerim9 sa önce
    bu macron kendini fasulye sanıyor
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi10 sa önce
    Demekki kilictar oglu onlara bakarak turkiyeye karsi uyguladigi dusmanca tavrini onlardan almis bazen oy icin kivirsada eline yuzune bulastiriyor yuz olmadigi icin
  • vatandasvatandas10 sa önce
    Yalancı kafir ler
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