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Beyaz Saray duyurdu! New York Times ve Washington Post abonelikleri sonlandırılacak

Beyaz Saray tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haberler" olarak nitelediği New York Times (NYT) ve Washington Post'un aboneliklerini sonlandıracağı duyuruldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:13
Beyaz Saray duyurdu! New York Times ve Washington Post abonelikleri sonlandırılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Amerikan basınına yaptığı açıklamada New York Times ve Washington Post'un aboneliklerinin yenilenmeyerek, sonlandırılacağını belirtti.

"Onları Beyaz Saray'ın içinde istemiyoruz"

ABD Başkanı Trump, dün Fox televizyonunda konuk olduğu bir programda, NYT ve Washington Post için "Onları Beyaz Saray'ın içinde istemiyoruz. Belki onların aboneliklerini sonlandırırız, onlar yalan haber yapıyorlar." yorumunda bulunmuştu.

Trump, sık sık CNN, NYT, Washington Post gibi anaakım basın kuruluşlarını "yalan haberler" yapmakla ve kendisine saldırmakla suçluyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:13
  1. Beyaz Saray
  2. New York Times
  3. Washington Post
  4. gazete

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