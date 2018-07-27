Beyaz Saray: Donald Trump, Putin'i dört gözle bekliyor

Sanders'in açıklaması Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) ülkeler grubunun Güney Afrika başkenti Johannesburg'daki zirvesinde konuşan Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini açıklamasının ardından geldi.

Sanders açıklamasında, "Başkan Trump, Başkan Putin'i önümüzdeki yılbaşından sonra Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyor ve resmi davet alması durumunda Moskova'yı ziyaret etmeye açıktır." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Trump'ı, Moskova'ya davet etmeye hazırız. Bu daveti zaten aldı. Ben söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Hafta içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Trump ile Putin arasında bir sonraki görüşmenin Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına ilişkin soruşturmanın sonuçlanmasından sonra olabileceğini belirtmişti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin ile görüşmesinin ardından Trump'ın, danışmanı Bolton'a, Putin'i Washington'a davet etmesi talimatını verdiği belirtilmişti.