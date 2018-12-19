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Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine geçiş yaparken, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık"

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:59
Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine geçiş yaparken, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık"

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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