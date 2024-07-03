Beyaz Saray basını: Netanyahu ABD'yi ziyaret edecek: Gözüne girmek istiyor! Stratejik plan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nde konuşma yapması bekleniyor.

Reuters haber ajansının bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre Netanyahu, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda konuşma yapacak.

İsrail liderinin, ülkesinin Gazze'deki savaşı hakkında Kongre'ye hitap edeceği belirtildi.

Netanyahu'nun bu ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi planlanıyor.

İlk olarak ABD merkezli CNN International tarafından haberleştirilen Biden-Netanyahu görüşme beklentisi bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından doğrulandı.

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Bu ziyaret, 18 Ekim 2023'te ABD Başkanı Biden'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yaptığı ziyaretin ardından ikinci yüz yüze görüşme olacak.

ABD, Gazze'deki savaş devam ederken İsrail'e hem diplomatik hem de silah sağlama konusunda güçlü desteğini sürdürüyor. Bu destek devam ederken, ABD'nin bazı konularda Netanyahu'ya uyarılarda bulunduğu biliniyor.

ABD daha önce İsrail'in bazı askeri müdahalelerini "aşırı" olarak nitelendirdi. Ayrıca, yardım görevlilerinin öldürülmesinin ardından Nisan ayında Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Biden, Gazze'deki sivilleri korumak için daha fazla adım atmaya çağırmış, aksi takdirde ABD politikasının değişebileceğini söylemişti.

İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim tarihinde tekrar alevlendi.

İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanları, 7 Ekim'de düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1,200 kişiyi öldürdü ve 250 kadar kişiyi de rehin aldı. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.

İsrail, BMGK'nın derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 38.000'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84.700 kişi de yaralandı.

Harabeye dönüşen Gazze'nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.

Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor.

Mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.