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Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını açıkladı.

22 Şubat 2019 Cuma 04:07
Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 04:07
  1. ABD
  2. Beyaz Saray
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