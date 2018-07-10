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Beyaz peynirin faydaları nelerdir?

Beyaz peynirin faydaları saymakla bitmiyor. İşte beyaz peynirin faydaları...

10 Temmuz 2018 Salı 19:47
Beyaz peynirin faydaları nelerdir?

Yüksek oranda kalsiyum içerir. Vücudun kalsiyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.

Kemikleri güçlendirici özelliği bulunur. Bu yüzden özellikle yaşlılar ve çocuklar bolca tüketmelidir.

Osteoporoz yani kemik erimesini engeller.

Sinir sistemine fayda sağlar.

Sağlıklı kas, kıkırdak ve iskelet sistemine sahip olmaya yardım eder.

Dişleri kuvvetlendirir. Diş minesine de fayda sağlar.

Çinko, potasyum, fosfor ve selenyum gibi mineralleri de içerir. Bu sayede hafızanın kuvvetlenmesine yardım eder.

Obeziteye karşı koruma sağlar.

Zayıflamaya ve kilo vermeye yardım eder. Düzenli kilo vermek isteyen kişiler diyet listelerinde mutlaka peynir olmalıdır.

Diyabet yani şeker hastalığına karşı koruma sağlar.

Kalp dostudur. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Protein ve vitamin açısından da zengindir.

İyi bir antioksidandır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

A, B ve D vitaminlerini içerir.

İshali önleyici etkisi bulunur.

Cildi güzelleştirir. Bu leziz yiyeceği tüketerek sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak mümkündür.

Saç bakımına yardım eder.

Göz sağlığını da korur.

Sindirim sistemini düzenlemeye yardım eder.

Kan basıncını düzenler.

Bağırsak bakterileri ve bağırsak florasını korur.

Kansere karşı da koruma sağlar. Özellikle meme kanseri, prostat kanseri ve mide kanserine karşı koruma sağlar.

Kötü huylu tümörlerin gelişimini engeller.

Tükürük salgısını uyarır.

Dişlerdeki plak oluşumunu azaltır.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 19:47
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