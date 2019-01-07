0553 313 94 23

Beyaz örtü köylülere ekmek kapısı oldu

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı yakınındaki köylerde yaşayan köylüler, tabiat parkına gelen tatilcilere kendi imkanlarıyla oluşturdukları alanlarda şambrelle kayma fırsatı sunarak, ekmek parası kazanıyor - Örencik köyü sakini Mehmet Yıldız: - "Abant'a kış sezonunda gelenler kaymak için yer arıyor. Biz de yetkililer tarafından belirlenen alanlarda çalışma yaparak tatilcilerin doyasıya eğlenmesi için şambrelle kaymak için alanlar yapıyoruz"

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:04
Beyaz örtü köylülere ekmek kapısı oldu

BOLU (AA) - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı yakınındaki köylerde yaşayan köylüler, kendi imkanlarıyla yaptıkları alanlarda hem tatilcilere şambrelle kayma fırsatı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer bir metreye yaklaştığı bölgede, köylüler Abant Gölü çevresinde kendi imkanlarıyla yerli ve yabancı tatilcilerin şambrelle kayarak keyifli vakit geçirmesi için alanlar oluşturdu.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik yaparak, fotoğraf çektirerek ve köylüler tarafından yapılan alanlarda şambrellerle kayarak, tatillerinin keyfini çıkarıyor. Köylüler de verdikleri hizmet karşılığında aldıkları ücretle ekmek paralarını kazanıyor.

Örencik köyü sakini emekli Mehmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilcilere şambrelle kaymak için alanlar oluşturduklarını belirterek, "Abant'a kış sezonunda gelenler, kaymak için yer arıyor. Biz de yetkililer tarafından belirlenen alanlarda çalışma yaparak, tatilcilerin doyasıya eğlenmesi için şambrelle kayak alanları yapıyoruz. Alanlarda tatilcilerin yaralanmalarını engellemek için gerekli tedbirleri de alıyoruz. Bu sayede tatilciler güvenli bir şekilde eğleniyor." diye konuştu.

Yıldız, tabiat parkı çevresindeki köylülerin de bu şekilde gelir elde ettiğini aktararak, tatilcilere ayrıca at ve faytonla göl çevresinde gezinti yapma, yöresel ürün satın alma gibi imkanlar da sunulduğunu dile getirdi.

İstanbul'dan tatil için Abant Tabiat Parkı'na gelen Kadir ve Kübra Karaca çifti de kızlarının karda oynaması için buraya geldiklerini belirterek, Abant'ın güzelliğine hayran kaldıklarını, şambrellerle doyasıya eğlendiklerini, çok güzel bir tatil geçirdiklerini kaydetti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:04
  1. Abant Tabiat Parkı
  2. Ankara
  3. Bolu
  4. İstanbul
  5. kayak
  6. şambrel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih'in lanetinden sakının!
    1. Fatih'in lanetinden sakının!
    2. 2018'de en çok bakkal, büfe ve market..
    3. Kumpas soruşturmaları savcısına 15..
    4. Hazır giyim sektöründen 17,6 milyar..
    5. Samsun açıklarında batan gemi
    6. Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ilk idmanına..
    7. "Ücretli plastik poşet uygulaması, AB..
    8. Yemenli tutuklular 15 gündür açlık..
    9. Yıllardır baktığı eşeği, yanağını..
    10. Saadet Partisi Adıyaman belediye..
    11. Altın fiyatları
    12. Gaziantep'te minibüs devrildi: 9 yaralı
    13. "İyi bir yolda ilerliyoruz"
    14. “Türkiye, kalitesi ile yazılım üssü..
    15. Sadakataşı’na Yemen desteği
    16. Tersine beyin göçüne milyonluk teşvik
    17. "Nokta transferler yapacağız"
    18. 2018'de bakın en çok ne açıldı
    19. Böylesi görülmedi! Eşine kızıp ölmeden..
    20. 2018'de en çok yapılan iş belli oldu
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti