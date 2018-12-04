Beyaz Masa 'Engel' tanımıyor

✓ Gözüm Kulağım İstanbul: Doktor’da, Mağazada, Adliyede, Hastane’de..

✓ Proje ile, İşitme ve Konuşma Engelli vatandaşlarımızın, Beyazmasa’ya, 7/24 görüntülü erişimi sağlandı

✓ Web ve mobil uygulamalar üzerinden engelli vatandaşlarımızla aramızdaki engelleri kaldırıp aynı dili konuşuyoruz.

✓ İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar yönlendirme menüsü olmaksızın İşaret Dili bilen personelle direkt olarak görüntülü iletişime geçebiliyor.

✓ İşitme ve Konuşma ve Görme Engelli vatandaşlarımız telefona indirdikleri uygulama veya gozumkulagim.ibb.istanbul adresli web sayfası üzerinden kayıtla karşılarına çıkan iki butondan biri ile;

✓ Direkt görüntülü çağrı hizmetimize erişimi sağlarken,

✓ Diğeri buton ile de, Web Chat üzerinden Çağrı Merkezimizle yazışma yolu ile başvuru, talep, önerilerini iletmelerine imkân sağlanıyor.

✓ Gözüm Kulağım İstanbul Ekibi, Projenin tasarlandığı, 15 Kasım 2015’ten bu yana İşaret Dili Eğitmenlerince eğitilmekte ve proje ile ilgili bilgi güncellemeleri sistematik olarak devam etmektedir

✓ Bu konudaki çağrılar kurum içi, İşaret Dili eğitimleri verilen 20 çağrı temsilcisi tarafından 7/24 karşılanıyor.

✓ Bu alandaki yıllık çağrı sayımız 25 bin çağrı düzeyindedir.





Gözüm Kulağım İstanbul



1994 yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı Döneminde, Yerel Yönetimlerde bir ‘ilk’ olarak hizmete sunulan ‘İBB Beyaz Masa Sistemi kapsamında, İşitme, Konuşma ve Görme Engelli vatandaşlarımıza yönelik ‘Gözüm Kulağım İstanbul’ Projesi, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çözümler için birbirinden önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beyaz Masa-‘Gözüm Kulağım İstanbul’ Projesi ile, teknolojik yenilikleri ‘’görüntülü çağrı uygulamasına’’ uyarlayarak Belediyecilik hizmetlerini engelli vatandaşlar ile buluşturuyor. Sistem 7/24 vatandaşlara rehberlik ediyor.

İşitme ve konuşma ve görme engelli vatandaşlar, ‘’Gözüm Kulağım İstanbul’’ Projesi kapsamında 153 İstanbul Çağrı Merkezi’ne görüntülü, kolay erişim sağlayarak taleplerini iletebiliyor, sorunlarına çözüm bulabiliyor.



İşitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız, etkileşimli olarak istek, talep ve şikayetleri konusunda başvuruda bulunabiliyor, bu vatandaşlarımız günlük hayatlarında İşaret Dili bilen Uzmanlar aracılığı ile rehberlik hizmetinden de yararlanabiliyor.



İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar yönlendirme menüsü olmaksızın İşaret Dili bilen personelle direkt olarak görüntülü iletişime geçebiliyor.

İşitme ve konuşma engelli vatandaşların yönlendirme menüsü olmaksızın İşaret Dili bilen personelle direkt olarak görüntülü iletişime geçebilmeleri,

Görme Engelli vatandaşların Braille Alfabesi olmayan yer ya da ürünlerde sistem üzerinden destek almasının sağlanması da projenin amaçlarını oluşturuyor.



Aylık ortalama 1 milyon çağrı alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü - Beyazmasa ALO 153 Çağrı Merkezi’nde, engelli vatandaşlarımız için özel bir erişim konforu sağlamak amacıyla, engelli vatandaşımızın, kendi kendine özgürce kullanabileceği teknolojik uygulamalara erişimleri için, bu ihtiyacı karşılayacak bir proje geliştirerek, tek uygulama ile engellilerin Beyazmasa’ya, 7/24 görüntülü erişimini sağladık.

Proje hayata geçtikten sonra da sistemsel ve teknolojik iyileştirmelerimiz devam ediyor.

2017 Şubat ayında bu alanda hizmet vermeye başladık. 20 personelle 7/24 hizmet vermekteyiz.

Gözüm Kulağım İstanbul Ekibi, Projemizin tasarlanmaya başladığı tarihten, yani 15 Kasım 2015’ten İtibaren İşaret Dili Eğitmenlerimiz tarafından eğitilmekte ve bilgi güncellemeleri sistematik olarak devam etmektedir.

Günlük çağrı ortalamamız 60 - 70 arasındadır. Konular çeşitlilik göstermektedir. Sadece sohbet etmek için arayan da var, yaşadığı yerin kendisi için daha uyumlu bir hale gelmesini isteyen de.





Üsküdar Kaymakamlığı’nın paydaşı olduğumuz, ‘Bir İşaret Bin Umut’ Projesi:

Örneğin şu sıralar Üsküdar Kaymakamlığının ‘Bir İşaret Bin Umut’ Projesinin kurum olarak paydaşıyız.

Polis, Adliye Sarayı gibi yerlerde işleri olan engelli vatandaşlarımızın, ihtiyaç halinde taleplerini anlatabilmek için bizden tercümanlık desteği alabilmelerini içeren Proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.

Söz konusu proje 2019 yılında tamamlanacak bir projedir. Projeye yönelik eğitimler verildikçe Gözüm Kulağım İstanbul’dan bahsedilerek engelli vatandaşlarımız, ihtiyaç aşamasında bizimle temasa geçmeye, uygulamamızdan yararlanmaya yönlendirilmektedir. Polis, Adliye Sarayı gibi yerlerde işleri olan engelli vatandaşlarımız ihtiyaç halinde taleplerini anlatabilmek için bizden bu proje kapsamında, tercümanlık desteği alabilmektedir.



Talep konuları arasında mesela; diyalize gitmek için araç talebinde bulunan veya toplu taşıma araçlarıyla hastaneye ulaşamayan engelli vatandaşlarımız da aramaktadır.



Uygulama kapsamında örneğin; İşaret Dili bilen engelli, Doktor veya mağazaya gittiğinde derdini anlatmakta sıkıntı çekiyorsa Çağrı Merkezi’ni arayarak derdini işaret dili bilen personele anlatabiliyor, personel işaret dilini günlük konuşma diline çevirerek tercüme hizmeti sunuyor.

Görme engelli vatandaş da sütün bozuk olduğunu, sütün son kullanma tarihini geçtiğini düşündüğünde çağrı merkezini arayarak sütü telefon ekranına yaklaştırdığında sütün geçerlilik tarihini öğrenebiliyor.

İşitme engelli vatandaşımız, İşaret Dili bilen tercümandan güzergah bilgisi alabilir.

Projenin teknolojik sistem geliştirmeleri üzerinde sürekli çalışıyoruz.



Hastanelerde işi olan engelli vatandaşlarımıza İşaret Dili Tercümanı..

Gözüm Kulağım İstanbul sağlık dünyası ve engelli vatandaş arasında iletişim köprüleri kuran bir projedir. Doktor, Diş Hekimi, Hemşire, Labaratuvar Çalışanları, Eczacılar gibi sağlık merkezli tüm çalışanlar ile engelli arasında en doğru, hızlı bilgilendirmeler için uzmanlarımızdan İşaret Dili tercüme desteği alınabilir.

Sağlık işlemlerinde hasta ve ilgili kişilerin tedavi süreci boyunca kılavuzu olabiliyoruz.

Muayene, tedavi, tahlil konuları dahil süreci etkinleştirmek için sağlık çalışanları ve hasta açısından bize ihtiyaç duydukları her alanda 7/24 görüntülü konuşma ile destek sağlıyoruz.

Engellileri konu alan bir duyuru yapmamız gerektiğinde de Engelliler Müdürlüğümüz ile temasa geçerek, kendi bünyemizdeki ve onlardaki kayıtlı listeler üzerinden engelli vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunuyoruz.



Engelli vatandaşlarımıza Gözüm –Kulağım İstanbul Projesi kapsamında verilebilen hizmet örneklemeleri;

✓ İşaret Dili ile Tercümanlık Desteği ( Doktor-Ticaret-Bankacılık-Alışveriş, Ulaşım araçlarındaki şoförlerle iletişim köprüleri kurulması gereken durumlarda veya öncesinde İşaret Dili ile bilgi talebi)

✓ Ulaşım konuları ( Seyahat kartları iptal ve yeni kart talepleri ile gelen konular)

✓ Kayıp çalıntı durumlarında seyahat kart veya eşya

✓ Evde bakım hizmetleri (Engelli aracı talebi, randevu oluşturma) gibi.

✓ Yalnızlıktan sohbet ihtiyacı.



Gözüm-Kulağım İstanbul’a Erişim Nasıl Sağlanıyor?



Akıllı telefonlarına yükledikleri uygulama ile tek bir tuşa basarak Beyaz Masa’ya ulaşabiliyorlar.

İçerik olarak hem rehberlik-çevirmenlik hizmeti, hem de talepleri ile ilgili destek alabildikleri için yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı sağlıyoruz.

Web ve mobil uygulamalar üzerinden engelli vatandaşlarımızla aramızdaki görünmeyen mesafeleri kaldırıp aynı dili konuşuyoruz.

Engelli vatandaşlarımızın görüntülü çağrı işleminden yararlanabilmelerinin yolu kayıt yaptırmaktan geçiyor.

Kayıt için; Web üzerinden “gozumkulagim.ibb.istanbul” sitesinden, IOS/Android telefonlar veya tabletlerin storlarından(market), gözüm kulağım ifadesi aratılarak uygulama telefonlara indirilebiliyor.



Gözüm Kulağım İstanbul’dan işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşlarımız telefonlarına indirdikleri uygulama veya web sayfası üzerinden kayıt oluşturarak yararlanabiliyor.



İşitme, konuşma ve görme engelli grubu için aynı işlem basamakları ile erişim sağlanıyor. Kayıt işlemi sonrası vatandaşlarımız karşılarına çıkan iki butondan birini seçerek iletişime geçebiliyor.



Butonlardan biri, İşitme ve Konuşma ve Görme Engelli vatandaşımıza direkt görüntülü çağrı hizmetimize erişimi sağlarken,

Diğeri de Web Chat üzerinden, İşitme ve Konuşma ve Görme Engelli vatandaşımıza, Çağrı Merkezimizle yazışma yolu ile vatandaşlarımızın başvuru, talep, önerilerine yönelik imkân sağlıyor.

Web üzerinden “gozumkulagim.ibb.istanbul” sitesinden kayıt işlemi / Görsellerle ifade..

Web üzerinde ve uygulamada, iki buton bulunmaktadır. Biri görüntülü iletişim diğer buton ise Görme engelliler için SMS olarak yazışma sistemidir. Aşağıda görselleri bulunmaktadır.



Web Chat üzerinden Çağrı Merkezimizle yazışma kanalının ekran görüntüleri



Gözüm – Kulağım İstanbul Projesi Ödüllerimiz:

Gözüm Kulağım İstanbul projesi yurt içi ve yurt dışında kamuoyu tarafından saygınlığı ile bilinen ödüllere layık görüldü.

✓ Stevie International Business Awards – Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödül (2017 Ağustos)

✓ Best İn Biz Ödülleri – “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisi ödülü (2017 Ağustos)

✓ TÜHİD Altın Pusula Ödülleri - “Kamuda Sosyal Sorumluluk” kategorisi ödülü (2017)

✓ 9. Özel Kalem Ödülleri – Gözüm Kulağım İstanbul Projesi ile Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü (Ekim, 2017)

✓ Manisa Celal Bayar Üniversitesi-Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu-Engelsiz Bilişim Belediye Ödülü (Eylül,2018)



Gözüm-Kulağım İstanbul –Kısa Notlar



Engelli vatandaşlara özel “İşaret Dili İle Görüntülü Çağrı Hizmeti” verme projesi

Gözüm Kulağım İstanbul : (Engelli Vatandaşlarımıza 7/24 Görüntülü Çağrı Hizmeti)

• İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı ALO 153 Beyazmasa bünyesindedir.

• 2017’de başladı.

• 7/24 Görüntülü Çağrı hizmeti sunuluyor.

• Çağrılar kurum içi İşaret Dili eğitimleri verilen 20 çağrı temsilcisi tarafından 7/24 karşılanıyor.

• Aşama aşama temsilcilerimiz İşaret Dili eğitimi almaya devam ediyor.

• İşitme, konuşma, görme engelliler için hayata geçirildi.

• Bu alanda yıllık çağrı sayımız 25 bin düzeyindedir.

• Uygulamadan yararlanabilmek için:

Web üzerinden “gozumkulagim.ibb.istanbul” sitesinden, IOS/Android telefonlar veya tabletlerin storlarından(market), gözüm kulağım ifadesini aratarak yararlanılabilir.