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Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde kahve uzmanlığı ve servis elemanı öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde kahve uzmanlığı ve servis elemanı öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde kahve uzmanlığı ve servis elemanı öğrencileri, eğitimlerini tamamladı. Özel sektörde iş sahibi olmakta güçlük çekilmeyen meslek için merkezde 15-18 yaş arası 13 öğrenci, eğitim gördüğü kurstan mezun oldu. Ayrıca yine servis elemanı kursundan eğitim alan 7 öğrenci de mezun olarak sertifikalarını aldı.


Merkezde uzman personeller aracılığı ile eğitim alan aşçı yardımcılığı öğrencileri, 930 saatlik eğitimin ardından sertifikalarını aldı. Ayrıca 750 saat kahve uzmanlığı eğitimi alarak mezun olan öğrenciler, sertifikalarını alarak iş hayatına atılmak için kolları sıvadı. Kahve uzmanlığı kursu öğrencileri, Türk kahvesi, espresso ve espressodan üretilen kahveler çeşitli kahve çeşitleri ile filtre kahve gibi içeceklerle alakalı uzmanlık bilgileri aldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
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