'Beyaz gömlekliler şimdi birbirlerinin kuyusunu kazıyor!'

Bu fotoğraf karesini hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuzdur... Beyaz gömleklerini giyip, ortada hayali Cumhurbaşkanımız, yanlarında Cumhurbaşkanı yardımcılarımız mangalda kül bırakmayacak cinste açıklamalar zinciri yapıyorlardı...

İşte sen bu işi halledeceksin, sen bu işi halledeceksin mavallarıyla seçim propagandası yapıyorlardı durmadan.. Sonuç ne oldu derseniz, Türk Milleti, bu tiyatroya daha fazla geçit vermedi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine bir zaferin altına imza atarak bu müsamerenin son perdesini de indirmiş oldu...

Şimdi geldiğimiz nokta daha da trajik, aramızda baba-oğul ilişkisi var dediği Ekrem İmamoğlu ile birbirlerine giren bir genel başkan profili izliyoruz..

Malumunuz önümüzdeki yılın sonunda yerel seçimler var ve İBB’nin ve ABB’nin başına geçen her iki belediye başkanıyla ilgili şikayetlerin derecesi her geçen gün artar derecede. Böylesi bir tabloda Kemal Bey’in nasıl bir karar vereceği ise muamma...

Son olarak TV’de seçim hezimeti sonrası ilk açıklamalarını yapan Kılıçdaroğlu, kendine göre hezimet yaşamadığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının görevinde kalması daha iyi bir hamle olacaktır imasında bulunmuştu...

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Açıklamalara baktığınızda öncelikle liderlik örneği veren herkese sosyal mesajlar veren daha sonra ise koltuğa yapışmakta ısrar olan bir genel başkan profili...

Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu, “İl başkanları değişecek, ilçe başkanları değişecek herkes değişecek kimsenin kazık çakacak hali yok… CHP’de kişiler önemli değil. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir. Duygularıyla değil aklıyla hareket eder, bakar ölçer. Bütün vatandaşlarıma sormak isterim, AK Partililer dahil. Kılıçdaroğlu çalıştı mı, çalışmadı mı? Kılıçdaroğlu söylenmesi gereken her şeyi söyledi mi söylemedi mi? “Değişimin önünü açtık ben kurultayda çıkıp ‘adayım’ demem. Ben bugüne kadar çıkıp adayım demedim. Partinin yetkili organları buna karar verecek. Herkes gelip aday olabilir. Bu Kurultay’da genel başkan da seçilecek. Belediye Başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar” diyerek, “Birinci öncelikleri budur. Çünkü halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir? Halk sizi İstanbul’a, Ankara’ya, Adana’ya, İzmir’e seçti; siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın… Olmaz. Siyasetin temeline aykırıdır bu... Ama öncelik budur. Öncelik İstanbullu, Ankaralı, İzmirli seni seçti buralara hizmet edin. İşin doğası gereği de budur zaten. Oradan genel siyasete de girebilirler ama şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım; ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir’in gelecekte ne olması gerektiğini de düşünmek zorundayım. Yine bir Cumhuriyet Halk Partili tarafından yönetilmesi gerekir. Şu anda eğer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmezse bu bizim açımızdan ciddi bir sorun olur. Biz kazandığımız bir büyükşehir belediyesini neden verelim? Bunun haklı bir gerekçesi önüme konursa bir sorun yok” diyerek aslında kendisine büyük bir rakip olarak gösterilen ve her mikrofon uzatımında “değişimde değişim” diye konuşan İmamoğlu’na kapıları bir nevi kapatmış oldu. Peki İmamoğlu ne yapıyor sizce, şu anda kendi yandaşları üzerinde güven oylaması yapmakla geçiyor... En son Haliç’teki bir etkinlik sonrası İmamoğlu’ndan yine garip bir açıklama geldi... İmamoğlu da, “Tutarlı duruşumun yanı sıra, bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden ya da televizyonlar üzerinden, başta siyasi partimin Genel Başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşı karşıya konuşmanın daha doğru ve daha tutarlı olacağını düşünüyorum dedi. Bir gazetecinin aday mısınız sorusuna ise Ekrem İmamoğlu, “Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynen İstanbul’da olduğu gibi, büyük bir değişim” diye cevap vermişti... Evet bu açıklamalar zinciri sonrası seçim öncesi el ele göz göze mitinglerde boy gösteren ve Altılı masayla parlamenter sisteme dönüşle Türkiye’nin geleceğini yükselteceğiz diyen bu zihniyete karşı seçimin galibinin neden Erdoğan olduğunu şimdi daha iyi anladınız mı?