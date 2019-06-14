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Beyaz Ev Sözcüsü Sanders görevinden ayrıldı

Beyaz Ev Sözcüsü Sarah Sanders, görevi bıraktı.

14 Haziran 2019 Cuma 09:44
Beyaz Ev Sözcüsü Sanders görevinden ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Ev Sözcüsü Sarah Sanders’in görevini bıraktığını duyurdu.

"Çok özel biri"

Bu ayın sonunda Sanders’in Beyaz Ev'den ayrılacağını belirten Trump, "O harika işler yapmış fevkalade yeteneklere sahip çok özel biri. Onun Arkansas valiliği için seçime katılmasını umuyorum. O bu iş için harika olurdu. Çok iyi yaptığın işin için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:44
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