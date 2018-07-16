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Korkunç iddia! Hedeflerinde Türkiye de var

İngiltere basını bugün korkunç bir iddiayı ortaya attı. 2005 yılında Londra'da intihar saldırısı düzenleyen teröristin hala aranan eşi Samantha Lewthwaite'in intihar bombacıları yetiştirerek aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeye saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38
Korkunç iddia! Hedeflerinde Türkiye de var

2005 yılında İngiltere’nin başkenti Londra korkunç bir saldırıya tanıklık etmişti.Germaine Lindsay isimli radikal terörist intihar bombacısı olarak saldırı düzenlemiş ve 26 kişiyi öldürmüştü. O dönem yerel güvenliğin elinden kaçan Lindsay’in eşi Samantha Lewthwaite ise hala bulunabilmiş değil.

Jamaika doğumlu Lindsay ile evlenmek için hayatını değiştiren ve 4 çocuk annesi olan 34 yaşında Lewthwaite’e o dönemde “beyaz dul” lakabı takılmıştı. Henüz bulunamayan terörist hakkında ise önceki gün korkunç bir iddia geldi. İlk olarak İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Star Sunday’in gündeme getirdiği iddia İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. 34 yaşındaki beyaz dul lakaplı teröristin bir grup teröristi topladığı ve bu kişilerin kadınlardan oluştuğu iddia edildi.

Gazete, şifrelenmiş yazışmalar, telefon kayıtları ve yabancı istihbarat birimlerinin raporlarına dayandırdığı haberde 30 teröristin İngiltere, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, İspanya Sahilleri ve Kanarya Adaları’nı hedef aldığı gündeme getirildi.Daily Star Sunday, azılı teröristin diğer kadınlara intihar bombası için yelek yapımı ve saldırıyı düzenleme yerleri hakkında eğitim verdiğini yazdı. İngiliz basını Lewthwaite’in Afrika ve Orta Doğu’daki birçok intihar saldırısının arkasında olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar Beyaz Dul lakaplı teröristin, sürekli korumayla gezdiğini ve sadece az sayıda kadına güvendiğini anlatırken, “Kadınları tercih etmesinin sebebi olası bir saldırı öncesinde daha az dikkat çekmeleri” yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38
  1. ingiltere
  2. saldırı
  3. türkiye
  4. Samantha Lewthwaite
  5. Beyaz Dul

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  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
    ... şu mahluk ingiliz siyonistlerinin başörtüsü üzerinden islamifobikirli algısı...
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