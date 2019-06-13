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"Beyaz cennet" bayram tatilinde doldu taştı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi 9 günlük tatilde 99 bin 747 turist ziyaret etti- Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen: - "Bayramda günlük ziyaretçi ortalamamız 11 bini aştı. Gelinen seviye, yıl sonu için hedeflediğimiz 3 milyona ulaşabileceğimizi gösteriyor"- "Yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 70'ini Uzak Doğulu misafirlerimiz oluşturuyor. Yeni uçak seferleri konulursa bu sayı daha da artar"

13 Haziran 2019 Perşembe 11:04
"Beyaz cennet" bayram tatilinde doldu taştı

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen turizm merkezlerinden Pamukkale, 9 günlük bayram tatilinde 99 bin 747 turisti ağırladı.

Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle her mevsim ziyaretçileri cezbeden, "beyaz cennet" olarak adlandırılan Pamukkale, 9 günlük bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşadı.

Bayram tatilinde adeta dolup taşan Pamukkale'yi 9 günde 99 bin 747 turist ziyaret etti.

Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale Ören Yeri'nde tatil süresince gözlenen hareketliliğin giriş kapılarından alınan rakamlarda da kendisini gösterdiğini söyledi.

Bölgeyi haziran ayında normalde günlük ortalama 6 bin kişinin ziyaret ettiğini, 9 günlük bayram tatilinde ise bu rakamın yaklaşık ikiye katlandığını kaydeden Şen, "Bayramda günlük ziyaretçi ortalamamız 11 bini aştı. Tatil süresince toplam biletli geçiş sayısı 99 bin 747'e ulaştı. Bunun diğer girişlerle 100 binin üzerinde olduğunu değerlendiriyoruz. Bu rakamlar bizi inanılmaz mutlu etti." dedi.

Ziyaret rakamlarında yılın 5 ayında ise geçen yıla göre yüzde 18 artışla 660 bin seviyesine ulaşıldığına işaret eden Şen, "Bayram tatilinde gelinen seviye, yıl sonu için hedeflediğimiz 3 milyona ulaşabileceğimizi gösteriyor." dedi.

- En çok Uzak Doğulu geliyor

Şen, Pamukkale'ye gelen yabancı misafirlerin en fazla uçak seferlerinin azlığından şikayetçi olduklarını vurguladı.

Özellikle Uzak Doğulu turistlerin yaklaşık 7-8 bin kilometre uzaktan geldiklerini, mevcut 5 seferin yeterli olmadığını söylediğini aktaran Şen, "Pamukkale'ye gelen turistlerin yaklaşık yüzde 70'ini Uzak Doğulu misafirlerimiz oluşturuyor. Yeni uçak seferleri konulursa bu sayı daha da artar." diye konuştu.

Pamukkale bölgesindeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını aktaran Şen, ziyaretçilerin kent merkezindeki otellere yönlendirilebileceğini de sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:04
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