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Beyanname verme süreleri 2019 muhtasar, damga vergisi, KDV yıllık gelir vergisi süresi

2019 yılı beyanname verme süreleri ne zaman? İşveren ve muhasebecileri yakından ilgilendiren Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi ile ilgili bilgi veren Baysal, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi uzatıldı. Peki Muhtasar, damga vergisi, KDV yıllık gelir vergisi ne zaman son gün?

23 Mart 2019 Cumartesi 10:34
Beyanname verme süreleri 2019 muhtasar, damga vergisi, KDV yıllık gelir vergisi süresi

2019 yılı beyanname verme süreleri ne zaman? İşveren ve muhasebecileri yakından ilgilendiren Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi ile ilgili bilgi veren Baysal, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi uzatıldı. Peki Muhtasar, damga vergisi, KDV yıllık gelir vergisi ne zaman son gün? 

4 vergide beyanname teslimi uzatıldı. Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, 26 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu. Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyura göre, 25 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, 26 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. 2018 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannameleri ise 1 Nisan Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek. Elektronik ortamda beyanname veren mükellefler, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilecek.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:34
  1. Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi
  2. beyanname verme süreleri 2018
  3. kdv beyannamesi verme süresi uzatıldı 2019
  4. beyanname verme süreleri uzatıldı
  5. kdv beyannamesi uzatıldımı 2019
  6. mali takvim 2019
  7. 2019 vergi takvimi
  8. beyanname verme süreleri uzatıldı 2019

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