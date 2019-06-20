0553 313 94 23

BEÜ’den ‘mezuniyet töreni’ açıklaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) mezuniyet töreni sonrasında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:43
BEÜ’den ‘mezuniyet töreni’ açıklaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) mezuniyet töreni sonrasında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.


BEÜ Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü aracılıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:


“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2018-2019 Akademik yılı Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yapılan Mezuniyet Töreni sonrasında basında ve sosyal medyada yer alan değerlendirmeler dolaysıyla birkaç hususu kamuoyuyla paylaşmada yarar görüyoruz; 2018-2019 akademik yılı mezuniyet törenleri için Nisan ayında Üniversitemiz bünyesinde bir komisyon kurularak çalışmalara başlanmıştır. Üniversite içi ön çalışmalar yapıldıktan sonra, daha önceki yıllarda gerçekleştirilen toplum mezuniyet törenlerinde olduğu gibi 4 Nisan 2019 tarihinden itibaren ilgili kurum ve kuruluşlara ilgi alanlarına göre yazışmalar yapılmış gerekli görüldüğü yerde ilgili muhataplarla yüz yüze yada telefonla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Birçok üniversitede öğrencilerin aileleri ile birlikte mezuniyet coşkusu ve heyecanı yaşamak için mezuniyet törenleri tek seferde ve şehir stadyumu gibi yerlerde yapılmaktadır. Daha önce de mezuniyet törenlerimiz Kozlu ve merkez stadyumlarda yapılmış, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yapılan törene 2400 öğrenci ve yaklaşık 8000 veli katılmıştı. 3200 öğrenci ve yaklaşık 10000 velinin katılımı ile gerçekleşen bu seneki tören sırasında törenin organizasyonu ve akışı özelinde kayda değer bir olumsuzluk yaşanmamış, coşkulu bir tören gerçekleşmiştir.Tören günü ilimizde yaşanan sorunlar nedeniyle arkasında 35000 öğrenci, binlerce akademisyen ve idari personelin emeğinin bulunduğu üniversitenin en anlamlı günü Mezuniyet Günü’nü eleştirilerin gölgesinde anmak kimseye fayda vermemektedir. Organizasyon ve şehrin sorunlarına yönelik yapılan samimi öz eleştirilere ve muhasebeye içtenlikle katılıyoruz. Aylarca süren hazırlık sonrasında gerçekleşen tören sonrasında mezun olan öğrencilerimizi tekrar kutluyor, Zonguldak halkının ve velilerimizin törene gösterdikleri sabır ve ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denize gönül verenler karada ter döktü
    1. Denize gönül verenler karada ter döktü
    2. Asma yaprağı nasıl salamura yapılır?
    3. İngiltere’de başbakanlık arayışında..
    4. ASMEK 14. yıl sonu sergisi kapılarını..
    5. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı’nın..
    6. "Bu konuların gündeme getirilmesini..
    7. Milli takıma Damat smokin şıklığı
    8. TOTAL, doğal yaşam festivali..
    9. Gıda makinesi üretene devlet desteği..
    10. Samsun Valiliği’nden plaj açıklaması
    11. Fitch Ratings yöneticisinde enflasyon..
    12. Ordu’da ‘Yeşil Yol’un en zorlu etabı..
    13. Husilerin attığı bir füze Suudi..
    14. Bayburt matematik atölyesi sertifika..
    15. Tarsus’taki kazada yaralanan 2 genç..
    16. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
    17. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    18. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    19. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    20. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    21. RTÜK heyeti Kore'de
    22. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    23. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    24. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    25. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    26. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    27. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    28. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    29. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    30. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!