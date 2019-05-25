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BEÜ’de Sağlık Hizmetleri MYO eğitim öğretim materyalleri sergisi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Materyalleri Sergisi” düzenledi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:18
BEÜ’de Sağlık Hizmetleri MYO eğitim öğretim materyalleri sergisi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Materyalleri Sergisi” düzenledi.


Hüsrevpaşa Yerleşkesi Dil Merkezi Binası’nda gösterime sunulan serginin açılışını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli yaptı.Rüstemli’ye Rektör Başdanışmanı Öğretim Görevlisi Ali Rıza Savaş ve Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öntürk eşlik etti. Sergide, çocuk gelişimi öğrencilerinin öğretim görevlisi Esra Kınay Gündoğdu rehberliğinde yıl boyunca çeşitli dersler kapsamında hazırladıkları yaklaşık 400 adet eğitim öğretim materyali yer aldı. Serginin ilk günü akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci tarafından ziyaret edildi. Sağlık Hizmetleri MYO tarafından yapılan açıklamada serginin 25 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacağı bildirildi.


Sergi kapsamında çocuk gelişimi programı öğrencileri tarafından farklı yaş gruplarına göre hazırlanmış bilişsel materyaller, gelişim materyalleri, tasarım materyalleri, yöresel oyuncaklar,oyun ve müzik materyalleri ile uygulama kreş ve anaokulunun 5 yaş grubu öğrencilerinin yıl boyunca yapmış oldukları ebru eserleri sergilendi ve küçük ebruzenlerin yaptıkları çalışmalar büyük ilgi topladı. Sergilenen eserleri ilgiyle inceleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rüstemli, çocuk gelişimi öğrencilerine ve Kınay Gündoğdu’ ya özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Her yıl düzenledikleri serginin öğrencileri oldukça motive ettiğini ifade eden Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öntürk, öğrencileri ve hocalarının emeklerinin çok kıymetli olduğunu belirterek tüm eserlerin Bitlis merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde bulunan anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerine hediye edildiğini söyledi.


Sergi açılış programı ardından Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin ve akademisyenlerinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rüstemli ile toplu fotoğrafı çekildi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:18
  1. sergi
  2. fotoğraf

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