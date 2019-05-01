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BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) kök hücre konusunda öğretim üyelerinin ve öğrencilerin farkındalığını geliştirmek amacıyla “Kampüsün Kanında Hayat Var” etkinliği düzenlendi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:08
BEÜ’de “Kampüsün Kanında Hayat Var” etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) kök hücre konusunda öğretim üyelerinin ve öğrencilerin farkındalığını geliştirmek amacıyla “Kampüsün Kanında Hayat Var” etkinliği düzenlendi.


BEÜ Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen “Kampüsün Kanında Hayat Var” etkinliğine konuşmacı olarak Türk Kızılay Kök Hücre Kazandırma Sorumlusu Mustafa Ünver katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “Kampüsün Kanında Hayat Var” etkinliğine BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli ve Türk Kızılay Güneydoğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik, Dr. İbrahim Çelik’in açılış konuşması ile devam etti. Konuşmasında kan bağışının önemine dikkat çeken Dr. İbrahim Çelik, "Ülkemizdeki ilk kan bankaları 1940’lı yıllarda Ankara ve İstanbul’da kurulmuştur. İlk dönemlerde kan bağışçıları bulunma noktasında sıkıntılar yaşanırken, insanların bilinçlenmesiyle birlikte bağışçı sayısı da artış göstermiştir” diye konuştu.


Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlarında kan bankaları açıldığını ifade eden Dr. Çelik, “Kızılay, kök hücre bağışçısı kazanımı görevine 2014 yılında aktif olarak başladı. Özellikle son dönemlerde kök hücre bağışçısı kazandırma faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda 4 bin 500 eşleşme olmuş ve bin 100 başarılı nakil gerçekleşerek hastalarımız şifa bulmuştur. Ancak bizim için en önemli şey devamlı kan bağışı toplayabilmek. Bunun için de bugün Bitlis Eren Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğin anlamı çok büyük. Bu vesile ile etkinliğimizi destekleyen Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a ve rektör yardımcılarımıza teşekkürü borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.


Türk Kızılay Kök Hücre Kazandırma Sorumlusu Mustafa Ünver ise, Bitlis Eren Üniversitesinin kan bağışı konusunda örnek olduğunu belirtti. Sunumuna “2014’ten bu yana kan ve hücre bağışı konularındaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz” sözleri ile başlayan Mustafa Ünver, Ankara ve İstanbul’daki hastanelerde 44 bin civarında kök hücre bulunduğunu belirterek, “Kök Hücre ihtiyacının devamlı olarak karşılanması için genç bağışçı bulmak oldukça önemli. Çünkü bir insan en fazla 55 yaşına kadar bağışçı olabiliyor. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin devamlı bağışçı olmalarını arzu ediyoruz” dedi.


Son olarak kan verme şartları hakkında bilgilendirmede bulunan Ünver, “18 ile 50 yaş arasında, 50 kilo üstü, kronik hastalığı bulunmayan ve kanser tedavisi görmemiş olan kişilerden kan alabiliyoruz” bilgisini verdi.


Kan bağışının hayata tutunmaya çalışan bir hastanın umudu olabileceğini söyleyerek sunumunu sonlandıran Ünver, katılımcılardan yoğun alkış aldı.


Program, Mustafa Ünver’in sunumunun ardından Kök Hücre Bağışçısı Harun Doruk’un öğrencilerle yaptığı soru cevap bölümüyle devam etti.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:08
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