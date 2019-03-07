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BEÜ’de ‘İŞ-KUR Kampüste’ etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Bitlis Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürlüğü işbirliğinde "Kariyer ve Girişimcilik Günü Programı" kapsamında ’İŞ-KUR Kampüste’ programı düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:11
BEÜ’de ‘İŞ-KUR Kampüste’ etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Bitlis Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürlüğü işbirliğinde "Kariyer ve Girişimcilik Günü Programı" kapsamında ’İŞ-KUR Kampüste’ programı düzenlendi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, İŞ-KUR tanıtım videosunun izlenmesiyle devam etti. Açılış konuşmasını yapan İŞ-KUR İl Müdürü Mücahit Gülmez, ‘İŞ-KUR Kampüste’ programının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un himayelerinde 81 ilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Müdür Gülmez, "Üniversitemiz işbirliğinde düzenlediğimiz bu ve bu gibi etkinlikler, günlük işlediğimiz dersler kadar önemlidir. Başarılı olmak için kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bizler bu tür etkinlikleri ikinci bir üniversite olarak görüyoruz. Etkinlik kapsamında İŞ-KUR ailesi olarak, kariyer yolculuğunda daima öğrencilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu yolculukta herkesin hayal ettiği hedeflerine ulaşmasını temenni eder, işbirliğinden dolayı Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür eder, saygılar sunarım" dedi.


Program, İŞ-KUR’un üniversite öğrencilerine yönelik hizmetleri ve bir girişimcinin başarı ve kariyer öyküsü sunumlarının ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.


Öğrenciler, programdan sonra üniversite Merkezi Konferans Salonu girişinde kurulan İŞ-KUR standını ziyaret ederek, bireysel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti aldı.


Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çoban, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş, İŞ-KUR İl Müdürü Mücahit Gülmez, SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:11
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