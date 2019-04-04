BEÜ’de “Etkili İletişim, Hitabet ve Mülakat Teknikleri” konferansı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu tarafından "Kişisel Gelişim Konferansları" kapsamında "Etkili İletişim, Hitabet ve Mülakat Teknikleri" üzerine bir konferans düzenlendi.

Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğunun katkılarıyla düzenlenen konferans, Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu Başkanı Muhammed Serhat Hasanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Ardından kürsüye çıkan Toplum Gönüllüleri Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Kürşat Durmaz, toplum için faydalı olacağını düşündükleri çok çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi. Yakın zamanda LÖSEV ve Kızılay ile beraber ortak proje yürüteceklerini ifade eden Durmaz, proje kapsamında konferans ve konser düzenleneceğini ve üniversitenin öğrenci topluluğu olarak düzenlenen ilk konser olacağını belirtti. Radyonun üniversiteye prestij kattığını aktaran Durmaz, Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğunun İlker Kaya öncülüğünde üniversiteyi çok iyi temsil ettiklerini ve birbirinden güzel programlara imza attıklarından bahsetti.

İletişimin paylaşma ve ortaklaşma anlamlarına geldiğini belirten Bitlis Eren Üniversitesi Radyo Koordinatörü ve Program Sunucusu İlker Kaya ise, insanın nefes almaya olduğu kadar iletişime de ihtiyacı olduğunu söyledi. İletişimin çok önemli olduğuna değinen Kaya, “Araştırmalara göre bir kişi günlük yaşamının yüzde 70’ini konuşarak, dinleyerek, izleyerek ya da yazarak geçiriyor” şeklinde konuştu.

İletişimin sadece konuşmak olmadığını vurgulayan Kaya, “İletişim; en iyi, nasıl, ne zaman ve nerede söyleyeceğimizi bilmektir” dedi. Kişilerarası iletişimin önemine de değinen Kaya: “İnsanlar düşünce olarak neye inanırlarsa onun gerçekleşmesi ihtimali kuvvetlenir.” dedi.

Etkili iletişimin altın anahtarının önce anlamaya sonra anlaşılmaya çalışmak olduğunu ve “Sen” dilinin kırıcı, “Ben” dilinin ise yapıcı olduğunu anlatan Kaya, “İnsanlarla göz teması kuralım, onlara değer verdiğimizi hissettirelim, savunucu iletişimden ve sen dilinden mümkün olduğu kadar kaçınalım” şeklinde konuştu.

Kaya, öğrencilere mülakatlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak, mülakat esnasında işlerine yarayacak faydalı bilgiler verdi.

Program, Kürşat Durmaz tarafından İlker Kaya’ya plaket takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.