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BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet heyecanı

Bitlis Eren Üniversitesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen törende, bin 600 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

11 Haziran 2019 Salı 17:24
BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet heyecanı

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen törende, bin 600 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

BEÜ Kampüsündeki stadyumda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, mezunların kortej yürüyüşünün ardından yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarısını kutlamak ve sevinçlerine ortak olmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

Üniversitelerin iki temel amacının bulunduğunu ifade eden Yardım, şöyle konuştu:

"Bugün her biriniz alanında uzman birer mühendis, tarihçi, edebiyatçı,sağlıkçı, ekonomist ve teknisyen olarak buradan ayrılacaksınız. Üniversitelerin ikinci amacına tekabül eden öğrenciliğiniz, hayatınız boyunca devamedecektir. Kendinize ve ailenize olduğu kadar içinde yaşadığınız topluma karşı dasorumlusunuz. Bu yalnızca mesleki değil, insani ve vicdani bir sorumluluktur.Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için hayatı anlamaya devam etmelisiniz. Toplumsalsorunları çözme gayretinden asla vazgeçmemelisiniz. Öğrenme arzusunu diri tutarak veyaptığımız işi gönülden severek başarılarınızı sürekli kılmalısınız.İnsan odaklı bir yaklaşımla kendinizden sonrakilere örnek olacak bir duruş sergilemeli veyürünecek yollar açmalısınız."

Törende, bölümlerini dereceyle tamamlayanlar yaş kütüğüne plaket çaktı, ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve davetliler bölümlerini dereceyle tamamlayanlara ödüllerini verdi.

Program, müzik eşliğinde halay çekerek mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, aileler, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:24
  1. Bitlis Eren Üniversitesi
  2. Mezuniyet
  3. tören

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