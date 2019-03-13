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BEÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Ekonomi-Politik Öğrenci Topluluğu işbirliğinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:34
BEÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Ekonomi-Politik Öğrenci Topluluğu işbirliğinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarıyla devam etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin kadınların hayatında pozitif bir etki sağlamasını dileyerek sözlerine başlayan Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, “Dünyayı kadınlar yönetseydi; dünyadaki bunca vahşet, savaş, şiddet ve zulüm olmazdı. Kadınların egemen olduğu bir dünyada, şiddetin hiç görülmediğini söylemek mümkün olmamakla birlikte, bunun örnekleri tarih boyunca bir elin parmaklarını geçmez. Ama erkek egemenliğindeki dünyada neredeyse her gün şiddetin bin çeşidini, kendimizin, yakınlarımızın ve insanların üzerinde bizzat görmekteyiz. Bu da gösteriyor ki birtakım mesleklerin aslında sadece kadınlara hasredilmesi gerekir. Ben eminim ki dünyayı kadınlar, hele hele anneler yönetiyor olsaydı, barış ve huzur daha mümkün olurdu. Çünkü kadın masumiyetin, şefkatin ve merhametin timsalidir. Bu vesileyle ben bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, bütün kadınların huzur içinde olacakları bir dünyada yaşamalarını diliyor, sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.


Programa katılanları selamlayarak sözlerine başlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Asem Nauşabayeva Hekimoğlu ise, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Prof. Dr. Hekimoğlu, "Kadın; anne, kız kardeş, yar, arkadaş, çocuk, meslektaş, işçi ve yönetici. Çok sayıda rolleri üstlenen kadınlarımız, erkekler gibi insan toplumu içinde önemli yere sahip bir varlıktır. Ancak insanlığın varoluşunda vazgeçilmez bir yeri olan kadınların, insanlık tarihinden günümüze kadar, hala bazı toplumlarda hak ettiği değere sahip olamadıklarını biliyoruz. Sağduyuya sahip olan bir insan; annesinin, kız kardeşinin, meslektaşının, kızının nihayet kadının değerini bilmektedir. Bugün bizimle birlikte bu anlamlı ve güzel konu hakkında bilgilerini ve duygularını paylaşmak isteyen konuşmacılarımız var. Onlara şimdiden huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Ayrıca bu etkinlikte emeği geçen, destekleyen ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederim" dedi.


Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ekonomi-Politik Öğrenci Topluluğu Başkanı Yunus Emre Kızıltaş da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.


Program, Prof. Dr. Ahmet Beyarslan’ın ’Kadın ve Hayat’, Prof. Dr. İsa Yüceer’ın ’İslam’da Kadın’, BİTAM Yönetim Kurulu Üyesi Araştırma Görevlisi Oğuz Doğan’ın ’Mitolojide ve Halk Biliminde Kadın’, Saliha Yamaç’ın ’Kadın ve Girişimcilik’ konulu sunumlarıyla devam etti.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinden sonra toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:34
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