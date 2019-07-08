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BEÜ’de ‘2018 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) 2018 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı, Rektör Prof.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:29
BEÜ’de ‘2018 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) 2018 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım başkanlığında yapıldı.


Stratejik planın, ileriye yönelik proje ve çalışmaların belli bir amaç ve hedef doğrultusunda yapılması gerektiğini belirten Rektör Yardım, “Üniversitemizin Stratejik Planı, uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısıyla, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına, ölçülebilirlik ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik etmek üzere hazırlanmış ve uygulanmaktadır” dedi.


Birim amirleri ve çalışanlarına büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Yardım, “Stratejik planın amacına ulaşabilmesi için uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.


Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Metin Baş’ın 2018 Yılı Stratejik Plan gerçekleşmeleri ile ilgili sunum yapmasının ardından kurul üyeleri, stratejik planda ön görülen hedeflerle ilgili yapılması gereken çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:29
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