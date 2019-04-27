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BEÜ Rektörü Yardım ilk doktora mezununa diplomasını verdi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

27 Nisan 2019 Cumartesi 08:58
BEÜ Rektörü Yardım ilk doktora mezununa diplomasını verdi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı’nda ilk doktora yaparak mezun olan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özalpler’e diplomasını verdi.


Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Erdem Karaca’nın yaptığı ve doktorasını “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” konusunda tamamlayan ve şu an Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü olan Mehmet Özalpler’e doktora diplomasını Yardım verdi. BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı’nda ilk doktora mezunu Özalpler oldu. Bilim dünyasına nitelikli bir akademisyen kazandırdıklarını ifade eden Yardım, ilerleyen dönemlerde daha fazla mezun verileceğini belirtti. Özalpler’in ilk mezun olma unvanını elde ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Yardım, başarılarından dolayı Özalpler’i ve danışmanı Karaca’yı tebrik etti.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 08:58
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