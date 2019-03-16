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BEÜ öğrencisinden robotik eğitimi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi, Bitlis’teki liselere robotik eğitimi verdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:41
BEÜ öğrencisinden robotik eğitimi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi, Bitlis’teki liselere robotik eğitimi verdi.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gençlik Projeleri Destekleme Projesi” kapsamında liselerde robotik eğitimi vermek amacıyla “Maker Genç” adlı projeyle başvuran BEÜ Makine Mühendisi Öğrencisi Cihan Araboğa projesini başarıyla hayata geçirdi. İki hafta süren eğitim, Proje Koordinatörü Cihan Araboğa, Veysel Esmer ve İbrahim Kocabey tarafından verildi. Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesi, Bitlis Lisesi, Bitlis Anadolu Lisesi, Tatvan Sadullah Gencer Lisesi ve Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencilerinin teorik olarak aldığı eğitimden toplamda 650 öğrenci yararlandı. Eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Proje Koordinatörü Araboğa, eğitimi alan öğrencilerin robotik alanında kendilerini geliştirme, yeni şeyler öğrenme fırsatı yakaladıklarını belirtti. Araboğa, ilgisi olan öğrencilere yönelik Tatvan Gençlik Merkezi ile beraber ilerleyen tarihlerde uygulamalı eğitimin devam edeceğini söyledi. BEÜ Makine Mühendisi Öğrencisi Araboğa, desteklerinden dolayı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çoban, Doç. Dr. Serkan Özel, Dr. Öğr. Üyesi Musa Çıbuk ve Fakülte Sekreteri Ömer Ödemiş’e teşekkür ettiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:41
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