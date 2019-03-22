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BEÜ öğrencileri ‘Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı’na katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, ‘Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı (GÜBKAF) 19’a katıldı.

22 Mart 2019 Cuma 07:55
BEÜ öğrencileri ‘Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı’na katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, ‘Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı (GÜBKAF) 19’a katıldı.


Koordinatör Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci başkanlığında, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aylar ve üniversiteden kalabalık bir öğrenci grubu, 19 Mart tarihinde gerçekleştirilen GÜBKAF 19’a katıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen GÜBKAF 19, Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının himayesinde düzenlenen GÜBKAF 19; Dicle, Bitlis Eren, Batman, Bingöl, Fırat, Mardin Artuklu, Siirt ve Şırnak üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşti. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ın da katıldığı fuarda, BEÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bir stant açtı.


Standı ziyaret eden Yardım, üniversite öğrencileriyle bir süre sohbet etti ve öğrencilere otobüs yolculuğunda da eşlik etti.


Fuarın asıl amacının öğrenciler ile sektör ve firma temsilcilerini bir araya getirmek olduğunu belirten Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci, “İlk defa düzenlenen bu etkinlikte öğrencilere staj imkânları, istihdam fırsatları ve kariyer planlaması gibi konularda katkı sağlayabilecek çeşitli etkinlikler sunuldu. Millî Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin de bulunduğu etkinlikte; Aselsan, Havelsan, DHMİ, THY, Halkbank, Karavil Grup, Dimer, Mina Galvaniz gibi ülkemizde ve bölgemizde kendi alanlarında lider konumda olan yüze yakın kamu ve özel sektörden katılımcı iştirak etti” dedi.


Fuara bölge üniversite öğrencileri ve BEÜ öğrencilerinin büyük bir katılım sağladığını ifade eden Doç. Dr. Ekinci, “Öğrencilerimizin geleceğe dair hayallerini geniş tutup, kariyer hedeflerini yükseltmeleri açısından bu etkinlik çok faydalı oldu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 07:55
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