0553 313 94 23

BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir araya geldi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyo Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden oluşan bir grup Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 15:24
BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir araya geldi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyo Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden oluşan bir grup Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.


Öğrenciler, Sosyal Sorumluluk Projelerine GMİS olarak verdikleri destek nedeniyle Demirci’ye teşekkür ederek çiçek sundu. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Demirci, öğrencilere teşekkür ederek, “bizler geleceğimizin garantisi çocuklarımıza öğrenim hayatlarında, ülkemizin gelişmesi,kalkınması için hazırladıkları projelerine, her türlü çabalarına destek vermek zorundayız. Maden işçileri ve sendikamız her zaman bu duyarlılığı göstermiştir ve göstermeye devam edecektir.Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer’in bu amaçla kurduğu Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfı kurulduğu günden bugüne başarı ile bu görevini yerine getirmektedir.


Bugün Vakfımız yaklaşık 800 maden işçisi evladına yükseköğrenim bursu vermektedir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:24
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bakaya mesafeli ve tereddütle bakan kim
    1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    2. Terör örgütü PKK'nın suikastçısı..
    3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    4. Beyin farkındalığı haftası GAÜN’de..
    5. Karadağ, İstanbul'da başkonsolosluk..
    6. Elbistan’da Nevruz Bayramı kutlamaları
    7. Öğrencilere bağ hastalıkları semineri
    8. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,..
    10. Yenihayat Derivasyon Kanalı 5 milyon..
    11. İngiliz milletvekillerine güvenlik..
    12. Öcalan, Saadet’e oy istedi
    13. Musul’da feribot battı: 40 ölü
    14. "Son yıllarda iri Karadeniz somonuna..
    15. TEM Daire Başkanlığından nevruz klibi
    16. Çalıştığı fabrikada can verdi
    17. Cezayir'de iktidardaki iki partide..
    18. Mehmet Yiğiner: “Yabancı oyuncu..
    19. BTK ve Google’ın bilinçli internet..
    20. Karamollaoğlu: Bahçeli'yi tebrik..
    21. Terör örgütü PKK'nın suikastçisi..
    22. Develi çiftçilerden bakan yardımcısı..
    23. İYİ Partili Koray Aydın’dan büyük iddia
    24. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    25. Bakan Soylu: "İHA’ların altına bir..
    26. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    27. Başkan adayı Sülük gençlerle buluştu
    28. Dündar esnafa Türk Bayrağı hediye etti
    29. Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e..
    30. ÖTV ve KDV indirim sürelerinin..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!