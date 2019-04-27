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BEÜ inşaat mühendisliği öğrencilerinden teknik gezi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri “Yurt çimento” fabrikasına teknik gezi düzenledi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:00
BEÜ inşaat mühendisliği öğrencilerinden teknik gezi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri “Yurt çimento” fabrikasına teknik gezi düzenledi.


BEÜ Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Çoban, Dr. Öğr. Üyesi Nusret Bozkurt ve Yurt Çimento Fabrikası yetkililerinin organize ettiği teknik geziye, Dr. Öğr. Üyesi Nusret Bozkurt ve Arş. Gör. Ali Emre Ulu rehberliğinde İnşaat Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri katıldı. Gezi öncesi İş Güvenliği Uzmanı Akın Ömeroğlu tarafından oryantasyon eğitimi, fabrika hakkında genel bilgilendirme ve Üretim Müdürü Enes Susar tarafından da çimento üretimine ilişkin sunum yapıldı. Sunumların ardından öğrencilere baret ve çelik burunlu iş ayakkabısı verilerek gruplar halinde saha gezisi gerçekleştirildi. 1. grup öğrenciler Yarı Mamül Şefi Engin Yılmaz, İş Güvenliği Uzmanı Akın Ömeroğlu eşliğinde; 2. ve 3. grup öğrenciler ise Yarı Mamül Şefi Engin Yılmaz, Çevre Mühendisi Abdullah Kanat ve Hammadde Mühendisi Fatih Korkmaz eşliğinde kırıcı, preblendig, farin, otomasyon odaları, döner fırın, klinker stokholü ve paketleme birimleri gezdirilerek üretim süreçleri hakkında bilgi verildi. Saha gezisinin ardından Kalite Kontrol Müdürü Hasan Namlı ve Kalite Kontrol Şefi Sibel Sinem Çevik tarafından çimento ve klinker üretim aşamaları ile kalite performansı hakkında bilgi verilerek, kimyager Harun Bulu tarafından laboratuvar cihazları tanıtıldı.


Gerçekleşen teknik gezinin ardından BEÜ Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çoban, gezinin öğrenciler açısından faydalı olduğunu belirterek gezinin yapılmasına olanak sağlayan Yurt Çimento üst yönetimine, gezinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm Yurt Çimento çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 09:00
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