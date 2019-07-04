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BEÜ, dış değerlendirmeden başarıyla geçti

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı tarafından 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:43
BEÜ, dış değerlendirmeden başarıyla geçti

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı tarafından 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirildi.


Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülmekte olan “Kurumsal Dış Değerlendirme” süreci kapsamında, Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı BEÜ’yü ziyaret ederek birtakım incelemelerde bulundu. YÖKAK tarafından görevlendirilen değerlendirme takımı üyeleri, 16-17 Mayıs 2019 tarihinde ön ziyaret ve 25-28 Haziran 2019 tarihlerinde de BEÜ’de saha ziyaretini gerçekleştirdi. Dış değerlendirme programı kapsamında Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Prof. Dr. Osman Titrek, Prof. Dr. Zeki Yarar, Prof. Dr. Ümit Alnıaçık, Doç. Dr. Gencay Sarıışık ve TED Üniversitesi Genel Sekreteri Levent Küpeli’den oluşan heyet, öncelikle BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ı makamında ziyaret ederek süreçle ilgili bilgilendirdi.


Belirlenen programla önce BEÜ Senato ve Kalite Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen heyet, daha sonra üniversitenin akademik ve idari birimlerini ziyaret ederek kalite yönetim sisteminin işleyişi hakkında ön ziyaret programı kapsamında öğrenciler ile saha ziyareti programı kapsamında ise personelle toplantı gerçekleştirilerek bilgi alışverişinde bulundu. Saha ziyaretlerine ve görüşmelere Bitlis’in Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Ticaret İl Müdürü Mehmet Kızılgül ve birçok dış paydaşlar katıldı.


Üniversitenin dış paydaşlarıyla da toplantı yapan YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, 4 gün boyunca BEÜ’yü yerinde inceledi. Takım üyeleri son olarak Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ile tekrar bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.


Rektör yardımcıları, senato üyeleri ile kalite komisyonu üyelerinin katıldığı toplantıda, son gözden geçirmeler yapılarak çıkış bildirimi okundu. Son olarak kısa bir değerlendirmede bulunan Yardım, 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programını başarıyla tamamladıklarını ifade etti. “Güçlü yönlerimizi korumamız, gelişmeye açık yönlerimizi de geliştirmemiz gerekiyor” diyen Yardım, birçok şeyi başardıklarını, ancak ufak tefek bazı eksikliklerin olduğunu dile getirdi. Bu aşamadan sonra bu küçük eksikliklerin üzerine eğileceğini belirten Yardım,“Her şeyi artık yazılı hale getirmemiz gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:43
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