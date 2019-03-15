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BEÜ BESEM faaliyetlerine devam ediyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

15 Mart 2019 Cuma 10:02
BEÜ BESEM faaliyetlerine devam ediyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.


Bu kapsamda BESEM tarafından 23-24 Şubat tarihlerinde düzenlenen kayak kursunda Eğitmen Dr. Öğretim Üyesi Emrah Aykora ile milli takım kayak sporcuları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri Uğur Ayçiçek, Erkan Demir, Ferdi Ertaş ve Cihat Demir’den oluşan yardımcı eğitmen ekibi, kursa katılan kursiyerlere kayak eğitimi verdi. Kurs bitiminde BESEM Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun ve Dr. Öğretim Üyesi Emrah Aykora, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş’ı makamında ziyaret ettiler.


BESEM tarafından hazırlanan plaketi Dr. Öğretim Üyesi Emrah Aykora’ya veren Demirtaş, başarılı çalışmalarından dolayı BESEM’i tebrik ederek, kurs eğitmenleri Dr. Öğretim Üyesi Emrah Aykora ve BESYO öğrencisi eğitmenlere teşekkür etti.


Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, bundan sonra da üniversitede gerçekleşecek başarılı faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.


BESEM Müdürü Dursun, çalışmalarının devam edeceğini belirterek, 16-17 Mart tarihlerinde 300 kişinin katılacağı “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimini gerçekleştireceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:02
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