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BEÜ2018-2019 Akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleşti

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2018-2019 Akademik yılı Çaycuma Meslek Yüksek Okulu,Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu ile Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksek Okulunun mezuniyet töreni gerçekleşti.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:22
BEÜ2018-2019 Akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleşti

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2018-2019 Akademik yılı Çaycuma Meslek Yüksek Okulu,Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu ile Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksek Okulunun mezuniyet töreni gerçekleşti.


Çaycuma Şehir Stadyumunda gerçekleşen törene,Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Berna Çimsalan Özyurt, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça, Gökçebey İlçe Emniyet Amiri Hasan Bektaş, Çaycuma Yüksek Öğrenim Kurumlarını Destekleme DerneğiBaşkanıHayri Kandemir,Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü Hasan Özer, ÇaycumaMYO Müdürü Hikmet Yazıcı, Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksek OkuluMüdürü İrem Uzunsoy, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire ve okul müdürleriile çok sayıda akademik personel katıldı.


Yağmurlu havada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hikmet Yazıcı ve Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hasan Özer’in konuşmalarının ardından BEÜ paydaşlarından Avukat Hikmet Odabaş gençlere, “Mezuniyetiniz ailenize, sizlere, ülkenize ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Okul dönemindeki başarılarınızın bundan sonraki yaşam sürecinde artarak devam etmesini dilerim. Okula büyük katkısı olan Yurtbay Seramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yurbay’a teşekkür ederim” diyerek BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı konuşmasını yaptı.


Bu yağmurlu havada, Çaycuma’nın bereketli yeşil atmosferine hoş geldiniz diyerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Çufalı , “Üniversitemiz 1924 yılında eğitim hayatına başladı. 1992 yılında üniversite haline dönüştü. O günden bugüne sivil toplum kuruluşlarımızın, değerli Zonguldak halkımızın destekleri ve katkılarıyla sürekli büyümekte ve bundan sonra da büyümeye devam edecektir. Bu süreç içerisinde emeği geçen bütün sivil toplum kuruluşlarımıza ve değerli iş adamlarımıza, Zonguldaklılara çok teşekkür ederim. Değerli velilerimiz, çocuklarınızı Zonguldak gibi, Çaycuma gibi, Gökçebey gibi küçük bir yere gönderirken bazı endişeleriniz olmuştur. Ama gördüğünüz gibi burası verimli bir alan, hayatın zor olduğu bir alan. Bu zor hayat içerisinde çocuklarınızı hep düşündünüz ve onlarla hep birlikte oldunuz, cismen beraber olmasanız bile ruhen beraber oldunuz. Nihayet bu iki veya üç yılın sonunda buradan mezun oluyorlar, müsterih olabilirsiniz. Tabi ki bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Bundan sonraki hayatlarında da bir ömür boyu siz her şekilde destek olacaksınız.


Değerli öğrenci arkadaşlarımızda burada yıllarını geçirdi. İnanıyorum ki burayı hoş bir seda ile anacaklar. Bundan sonraki yani önünüzdeki uzun birhayatınız da hepinize mutluluklar dilerim. Her türlü zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu zorluklarla mücadele ederken temel ilkeleriniz olması lazım. Bizim esas hayat bilincimiz insana faydalı olmaktır, insana hizmet etmektir. O nedenle bundan sonraki hayatlarınızda insana hizmet etmeyi, insana faydalı olmayı, temel ilke edinin. Hep onlarla birlikte olun. Ama ilkeler doğrultusunda dik durun, eğilmeyin. Ömür bir gün geçecek ömrünüzü hep verimli şekilde nasıl geçireceksiniz o şekilde geçirin. Yolunuz açık ve aydınlık olsun” dedi.


Dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri protokol tarafından verildikten sonra mezun olan öğrenciler toplu olarak kep fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri ile paylaştı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:22
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