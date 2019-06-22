0553 313 94 23

BETUYAB’tan, Serik Emniyeti’ne araç desteği

Belek Turizmci Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) A.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:53
BETUYAB’tan, Serik Emniyeti’ne araç desteği

Belek Turizmci Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) A.Ş tarafından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hibe edilen araçlar için devir teslim töreni yapıldı.


BETUYAP tarafından, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Turizm Merkezi Belek bölgesinde güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere3 otomobil ve 2 motosiklet hibe edildi.Teslim törenine,Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, BETUYAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Antalya’nın önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Ulucan, turizm sektörünün olumsuzluklardan çabuk etkilendiğini kaydetti. Ulucan, "Bu nedenle günümüz şartlarında güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan araç gereçler ve teknolojik cihazlar büyük önem arz etmektedir. Yapılan hizmetler daha görünür hale getirilerek insanlarda güvenlik algısının en üst seviyeye taşınması ortak hedef olması gerekmektedir. Kadriye Polis Merkez Amirliği binasında yürütülen güvenlik hizmetlerininkalitesinin artırılması için bölgede bulunan 45 otelin kamera sistemi Kent Güvenlik Yönetim sistemine dahil edilmesinde BETUYAB A.Ş.’nin çok büyük desteği olmuştur" ifadelerini kullandı.


"Yeni polis araçları Belek’e çok yakıştı”


Vali Karaloğlu ise, Antalya’nın Türkiye’nin vitrini olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin yurt dışı tanıtımlarında güvenlik algısının 1’inci sırada yer aldığını ifade eden Karaloğlu şöyle konuştu: "Daha önce özel güvenlik bölgesi olarak ilan ettiğimiz bu bölgede polis arkadaşlarımızın hibe edilen yeni araçlarla görünürlükleri ve hizmet kaliteleri artacaktır. Zaten güvenli bir şehir ve bölgedeyiz bunun için gayret sarf eden arkadaşlarımı kutluyorum. BETUYAB’ın bölgenin algısının düzgün olması için gayretleri var kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum. Antalya’ya ilk geldiğimde turizmde olumsuz bir hava vardı bugün turist sayısında 16 milyonları görmüş durumdayız emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni polis araçları Belek’e çok yakıştı”


Konuşmaların ardından yeni araçların anahtarları görevli polis ekiplerine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    1. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    2. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    3. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    4. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    5. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    6. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    7. "Turu geçebilecek güçteyiz"
    8. Sosyal Bilimler MYO’da kepler havaya
    9. Bereket isimli batık gemi parçalanıyor
    10. Askerler ne zaman erken terhis olacak?..
    11. Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy..
    12. İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını..
    13. ODTÜ Gençlik Parkı ilk mezunlarını..
    14. YKS maratonu öncesi adaylara "verimli..
    15. "Kumpas davalarının başlama tarihi, 15..
    16. İlk tematik müzik üniversitesi..
    17. Plaj hentbolunda gözler Avrupa..
    18. Ambulans bu defa doktoru ameliyata..
    19. Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursları’na ilgi
    20. Türk profesöre ABD'deki dahiler..
    21. "Türklerin bileğinden herkes korksun"
    22. İstanbul seçmeni yarın sandık başına..
    23. MKE Ankaragücü'nün 30 milyon liraya..
    24. Yavru kargayı kurtarmaya çalışan..
    25. Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik..
    26. Türk Telekom seçime hazır
    27. Selin sürüklediği çocuğu kurtaran..
    28. Araklı'daki sel
    29. İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi..
    30. Antalya, Ankara ve İzmir’e kafa tutuyor
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!