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Betül Tanbay kimdir? Betül Tanbay neden gözaltına alındı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan tutuklu Osman Kavala ile ilgili soruşturma kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Gezi kalkışmasının körükleyicisi olan Taksim Platformu üyesi de olan Prof. Dr. Betül Tanbay gözaltına alındı. Peki Betül Tanbay kimdir? Betül Tanbay nereli ve kaç yaşında?

16 Kasım 2018 Cuma 09:18
Betül Tanbay kimdir? Betül Tanbay neden gözaltına alındı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan tutuklu Osman Kavala ile ilgili soruşturma kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay gözaltına alındı. Peki Betül Tanbay kimdir? Betül Tanbay nereli ve kaç yaşında?

Gözaltına alınan Prof. Dr. Betül Tanbay, aynı zamanda Avrupa Matematik Topluluğu'nun başkan yardımcısı ve Türk Matematik Derneği'nin ilk kadın başkanı. Tanbay, Gezi Parkı kalkışması sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Taksim Platformu'nun da üyesiydi.

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Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:18
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