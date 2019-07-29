Betül Demir Devrek’i salladı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali” etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Ünlü Sanatçı Betül Demir sevenleri ile buluştu.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bu yıl 30. düzenlenen “Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsamında hayata geçirilen etkinlikler çerçevesinde Devrek Belediyesinin katkıları ile sahne alan Ünlü Sanatçı Betül Demir dev sahnede binlerce kişiye unutulmaz saatler yaşattı. Düzenlenen festivalde konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Dönemin belediye Başkanı Sadık Hamarat ile başlayan ve 30 yıldır kesintisiz devam eden festivalimizin son gecesinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnşallah gelecek yıllarda da festivallerimizin devamı gelecektir. Son gecemiziilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğum Betül Demir ile sonlandıralım istedik sağ olun var olun değerli hemşehrilerim verdiğiniz desteklerden dolayı” diye konuştu. Sadece bastonu değil simidi de meşhur olan Devrek’te,"5 simit yediğini ve bu simitlerin dünyada tanıtılması için gönüllü olduğunu söyleyen Betül Demir, Devrek’te kilo aldım" dedi.

Başkan’dan Demir’e jest

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Betül Demir’in Galatasaray’a gönül verdiğini bildiğim için onun bastonunu özelikle aslan başından hazırlattım” dedi. Betül Demir ve Çetin Bozkurt sahnede birlikte “Dostum Dostum” türküsünü söyledi.