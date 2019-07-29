0553 313 94 23

Betül Demir Devrek’i salladı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “30.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:01
Betül Demir Devrek’i salladı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali” etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Ünlü Sanatçı Betül Demir sevenleri ile buluştu.


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bu yıl 30. düzenlenen “Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsamında hayata geçirilen etkinlikler çerçevesinde Devrek Belediyesinin katkıları ile sahne alan Ünlü Sanatçı Betül Demir dev sahnede binlerce kişiye unutulmaz saatler yaşattı. Düzenlenen festivalde konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Dönemin belediye Başkanı Sadık Hamarat ile başlayan ve 30 yıldır kesintisiz devam eden festivalimizin son gecesinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnşallah gelecek yıllarda da festivallerimizin devamı gelecektir. Son gecemiziilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğum Betül Demir ile sonlandıralım istedik sağ olun var olun değerli hemşehrilerim verdiğiniz desteklerden dolayı” diye konuştu. Sadece bastonu değil simidi de meşhur olan Devrek’te,"5 simit yediğini ve bu simitlerin dünyada tanıtılması için gönüllü olduğunu söyleyen Betül Demir, Devrek’te kilo aldım" dedi.


Başkan’dan Demir’e jest


Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Betül Demir’in Galatasaray’a gönül verdiğini bildiğim için onun bastonunu özelikle aslan başından hazırlattım” dedi. Betül Demir ve Çetin Bozkurt sahnede birlikte “Dostum Dostum” türküsünü söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:01
  1. sanat
  2. kültür
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise önlisans ve lisans memur alımları son dakika yapılıyor mu ne zaman yapılacak?
    1. Lise önlisans ve lisans memur alımları..
    2. En son 15 Temmuz'da görüldü! Türkmen..
    3. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    4. Afganistan'da seçim bürosuna saldırı:..
    5. (Özel) 140 yıllık II. Abdülhamid..
    6. Kaliforniya’da festivale silahlı..
    7. (Özel) Alevlerin arasında kalan kediyi..
    8. Başakpınar Belediyespor sezonu açtı
    9. Başakpınarspor’dan transfer atağı
    10. Hakkında arama kararı bulunan 15..
    11. Kayserispor’un rakibi Genoa
    12. Astsubay hediye aldığı ayakkabı..
    13. Kayserispor, Alpay’ı kadrosuna kattı
    14. ASA
    15. Türkiye’yi sömürüyorlar!
    16. TÜGVA Kayseri’de Bayrak Devir Teslimi..
    17. Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
    18. Bakanlıktan Kaz Dağları'nda altın..
    19. 45. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
    20. Serbest piyasada döviz fiyatları
    21. FETÖ operasyonunda 41 gözaltı kararı
    22. Sutopunda İskenderun Yüzme İhtisas..
    23. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    24. Erzurum Teknik Üniversitesi profesör,..
    25. Çekici gecikince yolu kapatan arızalı..
    26. Muaythai Milli Takımı Dünya Üçüncüsü..
    27. (Özel) Cam kemik hastası Aras artık..
    28. Uyuşturucu bağımlıları evi likit..
    29. Hazırlık maçı: Antalyaspor: 1..
    30. Poligonda stres atıyorlar
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!