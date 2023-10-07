Betül Altınsoy kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Betül Altınsoy kimdir?
Ankara – 1984
1984 yılında Ankara’da doğdu. Marmara üniversitesi hukuk fakültesi mezunudur. Marmara üniversitesi kamu hukuku anabilim dalında yüksek lisans yaptı. Ak parti6. Ve 7. Olağan büyük kongresinde merkez disiplin kurulu üyeliğine seçilmiştir. meslek yaşamına kurucusu olduğu Altınsoy hukuk Bürosu’nda yönetici avukat olarak devam etmektedir.