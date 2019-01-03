Betonda elektronik dönem başladı, ilk numuneler alındı

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ'in 18 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 25 Aralık 2018'de yürürlüğe girdi.

Yapılarda taze betondan numune alınması, deneylerinin yapılması ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğe göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek "e-beton" ya da "çipli beton" olarak da adlandırılan "Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS)" ile inşaatlarda kullanılan betonların içerisinde özel çip yerleştirilerek, beton numunelerinin elektronik ortamda takibinin yapılması sağlanacak.

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatlarda kullanılan betonun denetiminin elektronik ortamda yapılması amacıyla Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile geçen yıl Ocak ayında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, "Böylece, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inşaat yapım uygulamalarına yönelik deneyim ve bilgi birikimi ile Türk Savunma Sanayi'ndeki izleme, güvenlik ve bilişim konusundaki teknik kabiliyet, tecrübe ve bilgi birikimini birleştirdik." diye konuştu.

- 400 laboratuvara cihazı kurulumu tamamlandı

Bu kapsamda Aselsannet AŞ tarafından AR-GE ve üretim çalışmaları gerçekleştirildiğini, Afyon, Düzce ve Karaman'da sistemin pilot denemelerinin yapıldığını anlatan Kurum, "10 Temmuz 2018 itibarıyla da beton numunelerine çiplerin konulmasının ardından kırım testinin yapılmasını sağlayan, kırım cihazlarının seri üretimi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Sistem kapsamında betonlardaki çiplerin okutulmasında Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) etiketleri kullanılacağını da ifade eden Kurum, Bakanlık olarak, Türkiye'deki 400 yapı denetim laboratuvarına 650 kırım cihazı ve 975 Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) cihazının ücretsiz olarak kurumunun sağlandığını, kalibrasyon ve gerekli eğitim hizmetlerinin de tamamlandığını kaydetti.

Bakanlık taşra teşkilatındaki ilgili personellerin eğitim çalışmalarının da Ağustos- Eylül 2018'de tamamlandığını aktaran Kurum, "25 Aralık 2018 itibarıyla e-beton sistemine aktif olarak geçilmesiyle birlikte 31 Aralık 2018 itibarıyla firmalardan 375 bin çip edinildi ve ilk numuneler alınmaya başlandı. Bu kapsamda 23 bin 500 adet çipli beton numunesi alındı." diye konuştu.

- Çiplere Bakanlığın izni dışında müdahale edilemeyecek

Kurum, çipli beton sistemine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sistemle inşaatlarda kullanılan betonun standartlara, projelere uygunluğunun tespitine yönelik yapılan işlemlerin her biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenebilir olacak. Beton numunelerinin elektronik ortamda takibi sayesinde betondaki hata, kayıp ve kaçak oranlarının sıfır ya da sıfıra en yakın hale getirilmesi sağlanacak. Ayrıca çiplere ya da deneylerin gerçekleştiği cihazlara Bakanlık bilgisi veya izni dışında herhangi bir müdahale yapılamayacak ve sonuçlar doğrudan yazılım sistemine aktarılacak."

Öte yandan, Bakanlık, yapı denetim sistemi ve EBİS yazılımlarının birbirine entegrasyonuyla vatandaşların e-devlet üzerinden betonun durumunu sorgulayabilmesine de olanak sağlayacak düzenleme üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca e-beton cihazlarının kullanımıyla ilgili hiçbir aksama yaşanmaması için de Aselsannet tarafından oluşturulan çağrı sistemiyle firmalara 7/24 hizmet veriliyor.

















