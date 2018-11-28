Beton mikseri viyadüğe düştü: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton mikserinin boşluğa düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.28 Kasım 2018 Çarşamba 10:21
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir beton mikserinin boşluğa düşmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Aykut Güzel (24) idaresindeki 34 GV 1195 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Viyadük 24'ten boşluğa düştü.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücü Güzel, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
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