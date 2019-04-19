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Beton mikseri otomobili biçti: 1 ölü

Muğla’nın Menteşe ilçesi çevre yolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, birisi ağır iki kişi de yaralandı.

19 Nisan 2019 Cuma 14:17
Beton mikseri otomobili biçti: 1 ölü

Muğla’nın Menteşe ilçesi çevre yolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, birisi ağır iki kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göne, karayolunda Menteşe’den Şehir Yeni Mezarlığına seyir halinde olan Hasan Kaya yönetimindeki 48 EJ 799 plakalı minibüs, mezarlık kavşağına geldiğinde sola yanaşmak istediği sırada arkasında seyir halinde olan Hüsnü Demirtaş yönetimindeki 48 KZ 235 plakalı araç minibüsü sağ tamponundan çarparak orta refüj üzerinden ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönde seyir halinde olan Ferit Dalgıç yönetimindeki 48 E 7944 beton mikseri ile kafa kafaya çarpıştı.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası kaza yerine çok sayıda 112 Acil Yardım Ambulansı, Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ekibi ve trafik ekibi yönlendirildi.


Otomobile çarpan beton mikseri, karayolundan şehir yeni mezarlığı duvarını yıktıktan sonra mezarlık içinde ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası 48 KZ 235 plakalı aracın sürücüsü Hüsnü Demirtaş araç içinde yaşamını yitirirken, beton mikser sürücüsü Ferit Dalgıç ve mezarlığa su doldurmak için gelen Döndü Bulut isimli kadın da beton mikserinin devirdiği ağaç altında kalarak yaralandı.


Su doldurmaya gelen Döndü Bulut ve araç içinde sıkışan mikser şoförü Ferit Dalgıç 112 Acil ve İtfaiye AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Ferit Dalgıç’un durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.


Kaza sonrası otomobil paramparça olurken, karayolunun gidiş ve geliş bölümü bir süre trafiğe kapatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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