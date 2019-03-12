Beton direğe çarpan sürücü ağır yaralandı Kastamonu’da Abana-Bozkurt karayolunda yolun kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kastamonu’da Abana-Bozkurt karayolunda yolun kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Abana-Bozkurt karayolunun Şehitler Anıtı Mevkisinde Salih Düzer idaresindeki 37 AG 793 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada araç sürücüsü Salih Düzer ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılan Salih Düzer, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Düzer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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