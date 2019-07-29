BESYO’ya alınacak 80 öğrenci için 994 aday ter döktü

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları’na 994 aday öğrenci başvurdu.

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından her yıl düzenlenen Özel Yetenek Sınavları tamamlandı. BESYO’ya bu yıl alınacak 80 öğrenci için Türkiye’nin dört bir yanından 994 aday öğrenci başvurdu. Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve üç gün boyunca devam eden sınavlarda 270’i kadın, 724’ü erkek olmak üzere toplam 994 aday öğrenci ter döktü. Yedi farklı istasyondan oluşan beceri-koordinasyon parkur testinde yeteneklerini sergileyen öğrencilerden 40’ı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nü, 40’ı da Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nü kazanacak.

Bitirme zamanının uluslararası testlerde kullanılan elektronik bir kronometre ile ölçülen ve internet üzerinden canlı yayın yapılan parkurda adayların performansları da kameraya kaydedildi. Sınavların sonucu ise adayların Temel Yetenek Testi (TYT) puanı, ortaöğretim başarı puanı ve koordinasyon parkurundan alacağı puanlar hesaplanarak belirlenecek. Yapılan sınavda şeffaflık esas alınarak öğrencilerin kameralı ortamlarda gönül rahatlığı içinde sınavlara girmelerine dikkat edildiğini belirten Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mert Aydoğmuş, sınava giren öğrencilere başarılar diledi.