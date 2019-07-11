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BESYO adaylarının eğitim azmi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavına hazırlanan adaylar kısıtlı imkanlarla ilçede oluşturdukları parkurda azimle sınava hazırlanıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:34
BESYO adaylarının eğitim azmi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavına hazırlanan adaylar kısıtlı imkanlarla ilçede oluşturdukları parkurda azimle sınava hazırlanıyor.


Mazıdağı ilçesinde lise son sınıf ve mezun öğrenciler, ilçede parke zeminli bir kapalı spor salonun olmaması nedeniyle ilçe mili eğitim müdürlüğü tarafından tahsis edilen Gazi Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun eski yemekhanesi içerisinde oluşturulan çalışma alanında BESYO sınavlarına hazırlanıyor. Öğrencilerin ödediği cüzi paralarla kurduğu parkurda eğitim veren antrenör Harun Tekin, hem gençleri hayallerine kavuşması için çalıştırıyor hem de elde ettiği geliri gençlerin eğitimi için harcıyor. Tahta parçalarını birleştirerek ve araç lastiklerini kullanarak öğrencilere parkur alanı oluşturan antrenör Harun Tekin, zeminin beton olması ve imkanların kısıtlı olması nedeniyle istenilen verimin yakalanmadığını dile getirerek parke zemine sahip kapalı bir spor salonun yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.



"Yetkililerden istediğimiz ilçeye yardım etmeleri"


Kısıtlı imkanlarla çalışmalarına devam ettiklerini belirten antrenör Harun Tekin, "Mazıdağı ilçesinde BESYO sınavına öğrenci hazırlıyorum. İlçemizde kapalı spor salonun olmamasından dolayı milli eğitimden talepten bulunduk. Mili eğitim bize YİBO’nun eski yemekhanesini verdi. Şu anda öğrencileri orada hazırlıyoruz. Ama zemin beton olduğu için istediğimiz verimi elde edemiyoruz. Normalde kapalı salon olduğu zaman parke zemin olması lazım. Çünkü öğrenciler parke zeminde sınava giriyor. Birebir olması lazım. Bu yüzden çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Burada ne bizim bir spor tesisimiz ne kapalı spor salonumuz var. Bu yüzden hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Bizim yetkililerden istediğimiz bu ilçeye yardım etmeleri. Çok iyi yetenekli gençlerimiz ve çocuklarımız var. Bunları alıp yetiştirerek çok iyi yerlere getirip hem kendimiz için hem Türkiye için çok iyi sporcu yetiştirmek istiyoruz. Ama imkanlarımız kısıtlı şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Normalde şu anda bu ilçede spor sahası tesisi olduğu zaman biz çocukları alıp haftanın iki günü bu sahada koşturmamız, antrenman yaptırmamız lazım. Sahamız yok. Şu anda dağda bayırda koşuyoruz. Haftada 3-4 gün spor salonunu kullanmamız gerekirken o da olmadığı için şu anda elimizde olan imkanlarla eski bir depo, betonda çalışıyoruz. Ama spor salonu olduğu zaman altı parke olduğu için öğrenciler burada birebir hazırlanıp daha bir üst seviyeye çıkıp istediği hayallerine ulaşabilirler. Şu anki hayalleri BESYO okumak ve beden eğitim öğretmeni olmak. Bizim de amacımız onlara bu yolda yardımcı olmaktır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:34
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