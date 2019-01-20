Cumhurbaşkanlığı'ndan Zeytin Dalı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zeytin Dalı Harekatı yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak, "Fırat Kalkanı’nın ardından #ZeytinDalıHarekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik" dedi20 Ocak 2019 Pazar 13:43
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zeytin Dalı Harekatı yıldönümü dolayısıyla Twitter'dan mesaj paylaştı.
Altun mesajında, "Fırat Kalkanı'nın ardından #ZeytinDalıHarekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik. Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz" dedi.
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