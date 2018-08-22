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Beştepe'den Yunanistan'a çok sert tepki: Teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ilan etti

Darbeci teröristte iltica hakkı veren Yunanistan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'da çok sert tepki geldi. Kalın, "Yunanistan teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ilan etti" dedi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:12
Beştepe'den Yunanistan'a çok sert tepki: Teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ilan etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın: "Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan'ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:12
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