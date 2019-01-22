Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması! Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya’ya günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağı duyuruldu.

Beştepe'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu ziyaretine ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya’ya günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Moskova'da bir araya geleceği belirtilerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Suriye başta olmak üzere, pek çok konuda görüş alışverişinde bulunulacağı aktarıldı.

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