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Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya’ya günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağı duyuruldu.

22 Ocak 2019 Salı 11:44
Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklaması!

Beştepe'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu ziyaretine ilişkin açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya’ya günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Moskova'da bir araya geleceği belirtilerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Suriye başta olmak üzere, pek çok konuda görüş alışverişinde bulunulacağı aktarıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:44
  1. Cumhurbaşkanlığı
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  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Vladimir Putin
  5. Rusya
  6. Türkiye

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