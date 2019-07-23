Fuat Oktay'dan Şanlıurfa açıklaması: Çok daha şiddetli karşılık verilecek!
Ceylanpınar'daki roketli saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir." dedi.23 Temmuz 2019 Salı 11:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa Ceylanpınar'daki roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
"Çok daha şiddetli karşılık verilecek"
Oktay, "TSK, bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye ekonomisine dair ifadeler kullanan Oktay, "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir." dedi.
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